Spaghetti alle vongole schmecken nach Süden, Meer und entspannten Ferientagen in Italien. Die Kombination aus feinen Venusmuscheln, Knoblauch, Olivenöl und Pasta bringt mediterranes Ferienfeeling auf den Teller. Kochbuchautor Claudio Del Principe zeigt, wie das sommerliche Pastagericht gelingt – mit einfachen Zutaten und ein paar Profi-Tipps.
Die Muscheln in einem Sieb gut abbrausen, anschliessend eine Stunde in kaltem Wasser einlegen, damit die Muscheln Sand auswerfen.
Muscheln danach noch mal in ein Sieb geben, erneut abbrausen und kräftig durchschütteln. Danach die offenen Muscheln aussortieren.
In einer Schwenkpfanne Olivenöl erhitzen und bei schwacher Hitze fünf Minuten mit Knoblauch und Peperoncino aromatisieren. Mit dem Weisswein ablöschen, diesen aber nicht einkochen.
Die Vongole dazugeben, zudecken und zwei Minuten bei hoher Hitze dämpfen.
Ein feines Sieb über eine Schüssel legen und die Muscheln mit dem Kochsud abgiessen. Den passierten Sud für später bereitstellen.
Das Muschelfleisch auslösen und zum Sud geben. Ein paar wenige Muscheln in der Schale zum Garnieren beiseitestellen.
Die Pasta in siedendem Salzwasser zwei Minuten kürzer als die angegebene Kochzeit al dente kochen.
Dann tropfnass in eine Schwenkpfanne heben, wenig Muschelsud dazugeben und bei mittlerer Hitze wie bei einem Risotto warten, bis die Flüssigkeit aufgesogen ist, bevor man wieder vom Sud dazugibt.
Man kann förmlich dabei zusehen, wie die Pasta Stärke abgibt, den Sud trübt und sich langsam eine cremige Sauce bildet.
Nach Bedarf etwas Pastawasser dazugeben, damit sie geschmeidig bleibt.
Zum Schluss die Muscheln und viel fein geschnittene Petersilie dazugeben. In Teller schöpfen, mit den restlichen Muscheln in der Schale garnieren und reichlich fruchtiges Olivenöl darüberträufeln.