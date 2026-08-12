Spaghetti alle vongole schmecken nach Süden, Meer und entspannten Ferientagen in Italien. Die Kombination aus feinen Venusmuscheln, Knoblauch, Olivenöl und Pasta bringt mediterranes Ferienfeeling auf den Teller. Kochbuchautor Claudio Del Principe zeigt, wie das sommerliche Pastagericht gelingt – mit einfachen Zutaten und ein paar Profi-Tipps.