Casarecce Pasta findet man nicht in jedem Supermarkt, doch in Italien ist diese Pastasorte sehr beliebt. Der Name «casarecce» leitet sich vom italienischen Wort «casalingo» ab, was «häuslich» oder «hausgemacht» bedeutet. Die Pasta hat eine längliche, leicht gerollte Form mit einer schrägen Öffnung, was ihr ein charakteristisches Aussehen verleiht. Aufgrund ihrer Form eignet sich Casarecce besonders gut, um Saucen einzufangen. Diese Pasta passt deswegen ideal mit Pesto: Das reichhaltige Basilikum-Pesto mit Knoblauch, Pinienkernen, Parmesan und Olivenöl klebt gut an den Rillen der Casarecce und verleiht ihnen einen köstlichen Geschmack. Wir haben das klassische Rezept mit dem Gemüse verfeinert: Der unverwechselbare Charakter von Pasta erlaubt es, kreativ zu sein und verschiedene Saucen auszuprobieren, um den eigenen Geschmack zu treffen.
Zucchetti in 1 cm dicke Scheiben schneiden.
Die Bohnen waschen und in 3 cm lange Stücke schneiden.
Öl in der Pfanne leicht erhitzen, Knoblauch hinzufügen. Leicht anbraten, aber nicht verbrennen. Herausnehmen.
Zucchetti dazugeben und von beiden etwas anbraten.
In einem grossen Topf Salzwasser Casarecce zum Kochen bringen und die nach Packungsangabe „al dente“ kochen. 4–5 Minuten vor Ende der Kochzeit der Pasta die Bohnen ins Wasser geben und zusammen mit der Pasta mitkochen.
Pasta mit Bohnen abgiessen und dabei etwas Kochwasser auffangen.
Die Pasta mit dem Gemüse in eine grosse Schüssel füllen.
Dann das Pesto untermengen und ein wenig vom Kochwasser hinzugeben. Mit Pfeffer und der abgeriebenen Schale einer Zitrone verfeinern. Tipp: Pesto kann man auch selbst machen. Hier geht es zum Rezept.
Das fertige Gericht anschliessend auf einem Teller mit Zucchetti, Parmesan und Salbei anrichten und heiss servieren.
Rezept aus Libertatea.ro