Casarecce Pasta findet man nicht in jedem Supermarkt, doch in Italien ist diese Pastasorte sehr beliebt. Der Name «casarecce» leitet sich vom italienischen Wort «casalingo» ab, was «häuslich» oder «hausgemacht» bedeutet. Die Pasta hat eine längliche, leicht gerollte Form mit einer schrägen Öffnung, was ihr ein charakteristisches Aussehen verleiht. Aufgrund ihrer Form eignet sich Casarecce besonders gut, um Saucen einzufangen. Diese Pasta passt deswegen ideal mit Pesto: Das reichhaltige Basilikum-Pesto mit Knoblauch, Pinienkernen, Parmesan und Olivenöl klebt gut an den Rillen der Casarecce und verleiht ihnen einen köstlichen Geschmack. Wir haben das klassische Rezept mit dem Gemüse verfeinert: Der unverwechselbare Charakter von Pasta erlaubt es, kreativ zu sein und verschiedene Saucen auszuprobieren, um den eigenen Geschmack zu treffen.