Wenn die Temperaturen steigen, darf es leicht und aromatisch sein. Diese Pasta mit geschmortem Sommergemüse und cremiger Burrata vereint sonnengereifte Zutaten zu einem unkomplizierten Gericht, das nach Ferien in Italien schmeckt.
Pasta in reichlich gesalzenem Wasser al dente kochen. Dabei etwa 100 ml Kochwasser auffangen.
Kirschtomaten halbieren. Zucchini in dünne Scheiben, Aubergine in feine Stifte schneiden. Knoblauch fein hacken.
2 EL Olivenöl in einer grossen Pfanne erhitzen. Auberginen darin 5–7 Minuten goldbraun anbraten. Zucchini dazugeben und weitere 3–4 Minuten braten. Gemüse aus der Pfanne nehmen.
Restliches Olivenöl in die Pfanne geben. Knoblauch kurz andünsten, dann die Kirschtomaten hinzufügen und 5 Minuten schmoren, bis sie weich werden und Saft abgeben.
Gemüse wieder in die Pfanne geben. Die Pasta zusammen mit etwas Kochwasser untermischen und alles gut vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Pasta auf Teller verteilen. Burrata daraufsetzen oder Stracciatella darüberlöffeln. Mit Basilikum, Zitronenabrieb und einem Schuss Olivenöl extra vergine garnieren und sofort servieren.
Tipp: Du kannst das Rezept auch nur mit Kirschtomaten oder ausschliesslich mit Zucchini und Auberginen zubereiten – je nachdem, was gerade Saison hat oder im Kühlschrank liegt. Ein paar geröstete Pinienkerne sorgen für zusätzlichen Biss.