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Sommer auf dem Teller Pasta mit Burrata und Gemüse

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Claudio Del PrincipeKolumnist
Publiziert: vor 59 Minuten

Wenn die Temperaturen steigen, darf es leicht und aromatisch sein. Diese Pasta mit geschmortem Sommergemüse und cremiger Burrata vereint sonnengereifte Zutaten zu einem unkomplizierten Gericht, das nach Ferien in Italien schmeckt.

Foto: Getty Images
Portionen4
Zubereitungs-Zeit30
Kochzeitca. 15
Zutaten
400 gPasta nach Wahl
2Burrata (je ca. 125 g) oder 250 g Stracciatella
300 gKirschtomaten
1kleine Aubergine
2kleine Zucchini
3Knoblauchzehen
3 ELOlivenöl extra vergine, plus etwas zum Servieren
1Bio-Zitrone (Abrieb)
1 Handvollfrische Basilikumblätter
EtwasSalz
EtwasFrisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Zubereitung
Schritt 1/7

Pasta in reichlich gesalzenem Wasser al dente kochen. Dabei etwa 100 ml Kochwasser auffangen.

Schritt 2/7

Kirschtomaten halbieren. Zucchini in dünne Scheiben, Aubergine in feine Stifte schneiden. Knoblauch fein hacken.

Schritt 3/7

2 EL Olivenöl in einer grossen Pfanne erhitzen. Auberginen darin 5–7 Minuten goldbraun anbraten. Zucchini dazugeben und weitere 3–4 Minuten braten. Gemüse aus der Pfanne nehmen.

Schritt 4/7

Restliches Olivenöl in die Pfanne geben. Knoblauch kurz andünsten, dann die Kirschtomaten hinzufügen und 5 Minuten schmoren, bis sie weich werden und Saft abgeben.

Schritt 5/7

Gemüse wieder in die Pfanne geben. Die Pasta zusammen mit etwas Kochwasser untermischen und alles gut vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Schritt 6/7

Pasta auf Teller verteilen. Burrata daraufsetzen oder Stracciatella darüberlöffeln. Mit Basilikum, Zitronenabrieb und einem Schuss Olivenöl extra vergine garnieren und sofort servieren.

Schritt 7/7

Tipp: Du kannst das Rezept auch nur mit Kirschtomaten oder ausschliesslich mit Zucchini und Auberginen zubereiten – je nachdem, was gerade Saison hat oder im Kühlschrank liegt. Ein paar geröstete Pinienkerne sorgen für zusätzlichen Biss.

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