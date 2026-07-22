Knusprig, luftig und herrlich aromatisch: Mit diesem erprobten Rezept gelingt dir ein Pizzateig wie beim Italiener. Aus wenigen Zutaten entsteht ein geschmeidiger Teig, der die perfekte Grundlage für deine Lieblingspizza bildet. Belege ihn mit einer würzigen Tomatensauce, frischen Zutaten nach Wahl und geniesse ein Stück Italien direkt bei dir zu Hause.

Nährwerte:

Protein - 14 % - 10 g

Kohlenhydrate - 74,5 % - 49 g

Fett - 11,5 % - 4 g

Nahrungsfasern - 4 g

Alkohol - 0 g