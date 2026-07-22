Knusprig, luftig und herrlich aromatisch: Mit diesem erprobten Rezept gelingt dir ein Pizzateig wie beim Italiener. Aus wenigen Zutaten entsteht ein geschmeidiger Teig, der die perfekte Grundlage für deine Lieblingspizza bildet. Belege ihn mit einer würzigen Tomatensauce, frischen Zutaten nach Wahl und geniesse ein Stück Italien direkt bei dir zu Hause.
Nährwerte:
Protein - 14 % - 10 g
Kohlenhydrate - 74,5 % - 49 g
Fett - 11,5 % - 4 g
Nahrungsfasern - 4 g
Alkohol - 0 g
Mehl mit Salz in einer Schüssel vermischen.
Hefe im Wasser auflösen und mit dem Olivenöl zum Mehl geben.
Zutaten ca. 10 Minuten kneten, bis man einen glatten, geschmeidigen Teig erhält. Pizzateig knetet man am besten immer von Hand.
Nachdem der Teig gut durchgeknetet ist, zugedeckt an einem warmen Ort nochmals ca. 5-6 Stunden gehen lassen.
Teig braucht Zeit zum Gehen und Wärme. Nur so entfaltet die verarbeitete Hefe ihre volle Wirkung.
Den Pizzateig nach dem Gehen noch einmal ca. 10 Minuten kräftig durchkneten.
Den fertigen Pizzateig flach drücken, dünn ausrollen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen.
Pizza mit passierten Tomaten, Oregano, und frischem Mozzarella belegen.
Tipp: Ofen 250 Grad vorheizen. Bei 200 Grad in der Mitte des Ofens ca. 20 Minuten backen. Basilikum kommt erst nach dem Backen auf die Pizza.
Damit die selbst gebackene Pizza gelingt, sind die passenden Zutaten, Geduld und die richtige Technik bei der Zubereitung notwendig. Wenn man diese 10 typischen Fehler vermeidet, gelingt das beliebte Gericht aus Italien auch daheim.
Damit die selbst gebackene Pizza gelingt, sind die passenden Zutaten, Geduld und die richtige Technik bei der Zubereitung notwendig. Wenn man diese 10 typischen Fehler vermeidet, gelingt das beliebte Gericht aus Italien auch daheim.