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Pissaladière aus Nizza Mediterraner Genuss mit Zwiebeln und Sardellen

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Claudio Del PrincipeKolumnist
Publiziert: vor 14 Minuten

La Pissaladière ist die provenzalische Antwort auf die Pizza – und schmeckt nach Sommer, Süden und Ferien. Mit langsam geschmorten Zwiebeln, saftigen Ochsenherztomaten und würzigen Sardellen bringt der Klassiker aus Nizza mediterranes Lebensgefühl auf den Teller. Hier gehts zum Rezept.

Portionen1 Blech
Zubereitungs-Zeit60 Min.
Kochzeit30 + 20 Min.
Zutaten
600 gPizzateig (vom Bäcker oder selbst gemacht)
1,5 kgZwiebeln, in feine Ringe geschnitten
4Ochsenherztomaten, in etwa 1 cm dicke Scheiben geschnitten
12 kantabrische Sardellenfilets
2 ELPicholine-Oliven aus der Provence (ersatzweise Taggiasca-Oliven)
EtwasMeersalz
Nach GeschmackSchwarzer Pfeffer aus der Mühle
Nach GeschmackFrischer Thymian und Rosmarin
EtwasOlivenöl extra vergine
Zubereitung
Schritt 1/14

Die Zwiebeln in einer weiten Pfanne in wenig Olivenöl einige Minuten glasig anschwitzen.

Schritt 2/14

Zugedeckt bei mittlerer Hitze rund 30 Minuten weich schmoren.

Schritt 3/14

Zwischendurch umrühren und bei Bedarf wenig Wasser zufügen.

Schritt 4/14

Die Zwiebeln sollen weich und cremig werden, aber keine Farbe annehmen.

Schritt 5/14

Am Ende ohne Deckel einkochen, bis fast keine Flüssigkeit mehr übrig ist.

Schritt 6/14

Anschliessend etwas abkühlen lassen.

Schritt 7/14

Den Backofen auf 230 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

Schritt 8/14

Den Pizzateig auf ein leicht geöltes Blech legen.

Schritt 9/14

Die geschmorten Zwiebeln gleichmässig darauf verteilen.

Schritt 10/14

Mit den Tomatenscheiben belegen und diese leicht salzen.

Schritt 11/14

Die Sardellen kreuzweise zwischen den Tomaten anordnen, die Oliven darüber verteilen.

Schritt 12/14

Mit Pfeffer und nach Belieben mit Thymian und Rosmarin würzen, alles mit wenig Olivenöl beträufeln.

Schritt 13/14

Die Pissaladière etwa 20 Minuten backen, bis der Rand goldbraun und knusprig ist.

Schritt 14/14

Lauwarm schmeckt sie fast noch besser als direkt aus dem Ofen.

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