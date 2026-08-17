La Pissaladière ist die provenzalische Antwort auf die Pizza – und schmeckt nach Sommer, Süden und Ferien. Mit langsam geschmorten Zwiebeln, saftigen Ochsenherztomaten und würzigen Sardellen bringt der Klassiker aus Nizza mediterranes Lebensgefühl auf den Teller. Hier gehts zum Rezept.
Die Zwiebeln in einer weiten Pfanne in wenig Olivenöl einige Minuten glasig anschwitzen.
Zugedeckt bei mittlerer Hitze rund 30 Minuten weich schmoren.
Zwischendurch umrühren und bei Bedarf wenig Wasser zufügen.
Die Zwiebeln sollen weich und cremig werden, aber keine Farbe annehmen.
Am Ende ohne Deckel einkochen, bis fast keine Flüssigkeit mehr übrig ist.
Anschliessend etwas abkühlen lassen.
Den Backofen auf 230 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.
Den Pizzateig auf ein leicht geöltes Blech legen.
Die geschmorten Zwiebeln gleichmässig darauf verteilen.
Mit den Tomatenscheiben belegen und diese leicht salzen.
Die Sardellen kreuzweise zwischen den Tomaten anordnen, die Oliven darüber verteilen.
Mit Pfeffer und nach Belieben mit Thymian und Rosmarin würzen, alles mit wenig Olivenöl beträufeln.
Die Pissaladière etwa 20 Minuten backen, bis der Rand goldbraun und knusprig ist.
Lauwarm schmeckt sie fast noch besser als direkt aus dem Ofen.