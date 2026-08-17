La Pissaladière ist die provenzalische Antwort auf die Pizza – und schmeckt nach Sommer, Süden und Ferien. Mit langsam geschmorten Zwiebeln, saftigen Ochsenherztomaten und würzigen Sardellen bringt der Klassiker aus Nizza mediterranes Lebensgefühl auf den Teller. Hier gehts zum Rezept.