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Mit Erdbeeren kochen Probiert doch Pappardelle alle fragole

Publiziert: vor 9 Minuten
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Aktualisiert: vor 5 Minuten

Nicht typisch italienisch, aber nicht völlig abwegig sind Pappardelle mit Erdbeeren. Klingt ungewöhnlich, aber passt perfekt zur Sommerküche. Manche geben Speck oder Trüffelbutter dazu, das ergibt einen interessanten Kontrast. Die süsse Variante mit Vanillezucker schmeckt vor allem Männern und Kindern. 

Normalerweise kennt man nur Tomaten und Pasta- warum nicht mal Erdbeeren?
Foto: iStockphoto
Portionen4
Zubereitungs-Zeit20 Min.
Kochzeitca. 10 Min
Zutaten
450 gPappardelle
250 mlRahm
400 gErdbeeren
20 gButter
EtwasSalz und Pfeffer
Etwas Minze
1Zitrone (Abrieb)
Nach BeliebenParmesan
Zubereitung
Schritt 1/9

Für die Sauce Erdbeeren waschen und in kleine Stücke schneiden.

Schritt 2/9

In einer Bratpfanne mit hohem Rand die Butter schmelzen lassen und die gehackten Erdbeeren und Abrieb einer Zitrone hinzufügen.

Schritt 3/9

Mit etwas Salz zum Kochen bringen. 

Schritt 4/9

Rahm dazugeben und nochmals gründlich miteinander vermischen. Nach Geschmack ggf. mit Zucker süssen.

Schritt 5/9

Einige Minuten kochen lassen und die Flamme ausschalten.

Schritt 6/9

In der Zwischenzeit die Pappardelle in reichlich Salzwasser kochen. 

Schritt 7/9

Noch bissfest abtropfen lassen und mit den Erdbeeren in der Pfanne fertig garen. 

Schritt 8/9

Bei Bedarf eine Kelle Nudelkochwasser hinzufügen, um die Creme flüssiger zu machen, aber nicht länger als ein paar Minuten auf dem Herd lassen.

Schritt 9/9

Die Pappardelle mit frischen Erdbeeren und Minze garnieren. Nach Geschmack, mit Parmesan-Käse und Pfeffer abschmecken. 

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