Nicht typisch italienisch, aber nicht völlig abwegig sind Pappardelle mit Erdbeeren. Klingt ungewöhnlich, aber passt perfekt zur Sommerküche. Manche geben Speck oder Trüffelbutter dazu, das ergibt einen interessanten Kontrast. Die süsse Variante mit Vanillezucker schmeckt vor allem Männern und Kindern.