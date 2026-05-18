Nicht typisch italienisch, aber nicht völlig abwegig sind Pappardelle mit Erdbeeren. Klingt ungewöhnlich, aber passt perfekt zur Sommerküche. Manche geben Speck oder Trüffelbutter dazu, das ergibt einen interessanten Kontrast. Die süsse Variante mit Vanillezucker schmeckt vor allem Männern und Kindern.
Für die Sauce Erdbeeren waschen und in kleine Stücke schneiden.
In einer Bratpfanne mit hohem Rand die Butter schmelzen lassen und die gehackten Erdbeeren und Abrieb einer Zitrone hinzufügen.
Mit etwas Salz zum Kochen bringen.
Rahm dazugeben und nochmals gründlich miteinander vermischen. Nach Geschmack ggf. mit Zucker süssen.
Einige Minuten kochen lassen und die Flamme ausschalten.
In der Zwischenzeit die Pappardelle in reichlich Salzwasser kochen.
Noch bissfest abtropfen lassen und mit den Erdbeeren in der Pfanne fertig garen.
Bei Bedarf eine Kelle Nudelkochwasser hinzufügen, um die Creme flüssiger zu machen, aber nicht länger als ein paar Minuten auf dem Herd lassen.
Die Pappardelle mit frischen Erdbeeren und Minze garnieren. Nach Geschmack, mit Parmesan-Käse und Pfeffer abschmecken.