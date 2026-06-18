Wenn es im Sommer draussen heiss wird, vertragen wir nicht immer einen Teller mit deftigem Essen. Aber auf Teigwaren verzichten? Das können wir nicht ganz, da sie einfach ein Klassiker und immer ein Genuss sind.
In den Sommermonaten verzichten wir aber lieber auf herzhafte Rahmsaucen und bereiten besser luftige Pasta-Gerichte zu. So etwa mit spritziger Zitrone, die herrlich frisch schmeckt, nicht schwer im Magen liegt und uns an die letzten Ferien an der italienischen Amalfiküste erinnert. Wie das geht, verraten wir dir gleich hier.
Wasser für die Teigwaren in einen Kochtopf geben und aufsetzen. Sobald es kocht, die Spaghetti beigeben und kochen.
Teigwaren abschütten – dabei etwa einen Deziliter Pastawasser auffangen –, wenn sie rund zwei Minuten vor al dente sind.
Zitrone waschen und trocken tupfen. Äussere Schale der Zitrone mit einer Raffel abreiben und auffangen. Saft ausdrücken.
Butter in einer Pfanne bei kleiner Hitze zum Schmelzen bringen. Knoblauch zerdrücken, dazugeben und andünsten.
Abgeriebene Zitronenschale beigeben und kurz andämpfen. Etwa eineinhalb Deziliter des Safts der Zitrone und den Frischkäse in die Pfanne geben..
Das Pastawasser dazugeben und alles gut vermischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. (Aufpassen, dass das Ganze nicht anbrennt – die Zitronenschale kann bei zu langem Kochen sauer werden.)
Die Spaghetti zur Zitronensauce geben. Basilikum daruntermischen und anrichten. Mit Käse bestreuen und geniessen!