Dieses Pastagericht ist ein Klassiker der italienischen Küche und besonders in der Schweiz beliebt, weil es cremig und aromatisch ist. Der Name bezieht sich auf die Sauce, die aus fünf Hauptzutaten besteht, die auf Italienisch mit P beginnen: Panna (Rahm), Pomodoro (Tomatenmark oder Tomatenpüree), Parmigiano (Parmesan), Prezzemolo (Petersilie) und Pepe (Pfeffer). Probiert dieses leckere und einfache Pastagericht – es schmeckt wirklich jedem!
Pasta in siedendem Salzwasser al dente nach der Anweisung auf der Packung kochen. Abgiessen und abtropfen lassen.
Inzwischen Tomaten in Würfelchen schneiden. Im Öl kurz andünsten. Rahm beigeben und ca. 8 Minuten köcheln lassen
Petersilie hacken. Parmesan reiben. Beides beigeben. Mit Salz und Pfeffer würzen.
Pasta mit der Sauce mischen und anrichten.