DE
FR
Abonnieren

Nur 5 Zutaten Pasta 5-P – einfach, cremig und aromatisch

Publiziert: vor 10 Minuten

Dieses Pastagericht ist ein Klassiker der italienischen Küche und besonders in der Schweiz beliebt, weil es cremig und aromatisch ist. Der Name bezieht sich auf die Sauce, die aus fünf Hauptzutaten besteht, die auf Italienisch mit P beginnen: Panna (Rahm), Pomodoro (Tomatenmark oder Tomatenpüree), Parmigiano (Parmesan), Prezzemolo (Petersilie) und Pepe (Pfeffer). Probiert dieses leckere und einfache Pastagericht – es schmeckt wirklich jedem!

Foto: Getty Images
Portionen4
Zubereitungs-Zeit25 Min.
Kochzeit10 Min.
Zutaten
500 gPasta (z.B Penne)
400 gFleischtomaten
2 ELOlivenöl
4 dlVollrahm
1 BundPetersilie
60 gParmesan
Nach GeschmackSalz und Pfeffer
Zubereitung
Schritt 1/4

Pasta in siedendem Salzwasser al dente nach der Anweisung auf der Packung kochen. Abgiessen und abtropfen lassen.

Schritt 2/4

Inzwischen Tomaten in Würfelchen schneiden. Im Öl kurz andünsten. Rahm beigeben und ca. 8 Minuten köcheln lassen

Schritt 3/4

Petersilie hacken. Parmesan reiben. Beides beigeben. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Schritt 4/4

Pasta mit der Sauce mischen und anrichten.

Was sagst du dazu?
Meistgelesen