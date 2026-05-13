Dieses Pastagericht ist ein Klassiker der italienischen Küche und besonders in der Schweiz beliebt, weil es cremig und aromatisch ist. Der Name bezieht sich auf die Sauce, die aus fünf Hauptzutaten besteht, die auf Italienisch mit P beginnen: Panna (Rahm), Pomodoro (Tomatenmark oder Tomatenpüree), Parmigiano (Parmesan), Prezzemolo (Petersilie) und Pepe (Pfeffer). Probiert dieses leckere und einfache Pastagericht – es schmeckt wirklich jedem!