Heute machen wir ein Sommermärchen auf einem Teller: Cappellacci gefüllt mit einer würzigen Auberginencreme und einer verblüffenden Sauce aus Peperoni, die jeder Tomatensauce ernsthaft Konkurrenz macht. Dieses Gericht vereint zwei Geschmacksprofile, die zu hundert Prozent für den italienischen Sommer stehen: Peperoni und Auberginen. Und selbstgemachte Pasta. Hier das Rezept: Gutes Gelingen!
Als Erstes Auberginen zuvor mehrmals einstechen. Ganze Peperoni und Auberginen bei 220 Grad rund 30 Minuten im Ofen rösten. Sobald die obere Seite der Gemüse schwarz ist, wenden.
Auberginen herausnehmen und 15 Minuten abkühlen lassen. Peperoni in eine Salatschüssel legen, mit einem Teller abdecken und 15 Minuten abkühlen lassen
Peperoni schälen, Kerne entfernen, zerteilen.
Mit 2 EL Olivenöl und dem Knoblauch pürieren, salzen und pfeffern
Auberginen halbieren, das Innere ausschaben und in eine Schüssel geben.
So viel geriebenen Parmesan und Paniermehl zu gleichen Teilen dazugeben, bis eine kompakte Masse entsteht. Salzen und pfeffern.
Pastateig dünn ausrollen (er sollte durchsichtig sein) und die Teigbahn auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche legen.
Teigscheiben von 8 cm Durchmesser ausstechen. Auf jede Teigscheibe einen Teelöffel Auberginenmasse setzen.
Um Cappellacci zu formen, die Scheiben zu einem Halbmond verschliessen, dann den Rand wie eine Hutkrempe hochziehen, die Enden zusammenführen und verschliessen. Der Teig lässt sich idealerweise ohne Hilfsmittel schliessen. Sollte er zu trocken sein, einfach um die Füllung herum mit Wasser bepinseln.
Die Pasta in siedendem Salzwasser etwa 4 Minuten gar ziehen lassen.
Butter in einer grossen Schwenkpfanne schmelzen.
Cappellacci direkt aus dem Pastawasser in die Butter heben und so lange bei mittlerer Hitze durchschwenken, bis sie mit der Butteremulsion überzogen sind.
Peperonicreme wärmen und in der Tellermitte verteilen, Cappellacci daraufsetzen. Mit Parmesan, Pecorino oder Ricotta salata bestreuen und mit Basilikum garnieren.