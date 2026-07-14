Heute machen wir ein Sommermärchen auf einem Teller: Cappellacci gefüllt mit einer würzigen Auberginencreme und einer verblüffenden Sauce aus Peperoni, die jeder Tomatensauce ernsthaft Konkurrenz macht. Dieses Gericht vereint zwei Geschmacksprofile, die zu hundert Prozent für den italienischen Sommer stehen: Peperoni und Auberginen. Und selbstgemachte Pasta. Hier das Rezept: Gutes Gelingen!