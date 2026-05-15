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Köstliches Spinat-Ricotta-Malfatti-Rezept So einfach kann man Malfatti selber machen

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Claudio Del PrincipeKolumnist
Publiziert: 17:00 Uhr
|
Aktualisiert: 17:01 Uhr

Malfatti gehören zur Familie der Gnocchi. Weil sie keine besonders hübsche Form haben, nennt man sie Malfatti, was so viel bedeutet wie «schlecht gemacht». Sei's drum, dafür sind sie umso schneller geformt! Spinat-Ricotta-Malfatti gehören zu einem Standardrepertoire. Statt Spinat kann man gerne auch anderes Gemüse, das gerade Saison hat, wie Mangold, Grünkohl oder Cime di rapa verwenden. Meistens werden Malfatti einfach nur in Salbeibutter geschwenkt oder leicht darin gebraten und mit Parmesan bestreut. So schlicht, so gut.

Foto: Getty Images/Foodcollection
Portionen4
Zubereitungs-Zeit30 Min.
KochzeitCa. 10 Min.
Zutaten
500 gfrischer Blattspinat
EtwasOlivenöl extra vergine
2 EL Butter
2Knoblauchzehen, gepresst
10 Salbeiblätter
300 mlVollrahm
50 gParmesan, gerieben
2Eier
150 gRicotta
EtwasMuskatnuss, frisch gerieben
200 gWeiss- oder Halbweissmehl
EtwasSalz und Pfeffer
EtwasParmesan zum Bestreuen
40 gButter zum Fertigstellen
Zubereitung
Schritt 1/9

Spinat waschen und in einer Pfanne mit wenig Olivenöl in sich zusammenfallen lassen. Auskühlen lassen, gut ausdrücken und fein hacken.

Schritt 2/9

Butter in einem Topf schmelzen und mit dem Knoblauch 3 Minuten aromatisieren.

Schritt 3/9

4 EL Olivenöl erhitzen und die Salbeiblätter 5 Minuten darin ziehen lassen.

Schritt 4/9

Rahm erhitzen, den geriebenen Parmesan darin schmelzen, warm halten.

Schritt 5/9

Den gehackten Spinat mit Parmesan, Eiern, Ricotta und der Knoblauchbutter vermengen. Salzen, pfeffern und mit Muskat würzen.

Schritt 6/9

Nach und nach das Mehl einarbeiten und zu einer homogenen Masse rühren.

Schritt 7/9

Aus der Teigmasse mit nassen Händen oder einem Esslöffel walnussgrosse Nocken formen. In siedendem Salzwasser gar ziehen lassen, bis sie aufschwimmen. In einer Schwenkpfanne Butter schmelzen.

Schritt 8/9

Malfatti aus dem Wasser heben und in der Pfanne mit der geschmolzenen Butter warm halten.

Schritt 9/9

Die Parmesansauce auf Teller geben, Malfatti darauf verteilen, das Salbei-Öl darüberträufeln, mit Parmesan bestreuen.

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