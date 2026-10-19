Wärmende Wohlfühlküche Diese Kürbis-Gnocchi machen Lust auf Herbst

Kürbis, Kartoffeln, knuspriger Speck und aromatischer Salbei: Diese selbst gemachten Gnocchi bringen alles mit, was ein richtiges Herbstgericht braucht. Die Zubereitung ist einfacher, als du vielleicht denkst – und das Ergebnis schmeckt wunderbar nach gemütlichen Abenden.