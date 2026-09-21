Kürbis, Kartoffeln, knuspriger Speck und aromatischer Salbei: Diese selbst gemachten Gnocchi bringen alles mit, was ein richtiges Herbstgericht braucht. Die Zubereitung ist einfacher, als du vielleicht denkst – und das Ergebnis schmeckt wunderbar nach gemütlichen Abenden.
Kürbis waschen, entkernen und in Scheiben schneiden. Kartoffeln schälen und in Stücke schneiden.
Gemüse auf einem Backpapier ausgelegten Blech. Olivenöl über Gemüse träufeln.
Bei 160 Grad im vorgeheizten Ofen ca. 60 Minuten backen, bis das Gemüse weich ist.
Gemüse mit einer Kartoffelpresse zerkleinern. Eigelb, Mehl, Semmelbrösel dazugeben. Parmesan dazureiben. Alles gut miteinander vermischen.
Mit je einer Prise Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.
Den Gemüseteig zu daumendicken Rollen kneten und mit einem Messer 2 cm lange Stücke abschneiden.
Mit einer Gabel die Zinken über die Stücke rollen, sodass sich das typische Gnocchi-Muster bildet.
Gnocchi portionsweise in kochendes Salzwasser geben. Die Gnocchi sind durch, wenn sie an die Oberfläche steigen. Mit einer Schaumkelle herausschöpfen und abtropfen lassen.
Butter in einer Bratpfanne schmelzen und Speck scharf anbraten.
Salbbeiblätter und Gnocchi dazugeben und nach Belieben alles miteinander anbraten.