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Wärmende Wohlfühlküche Diese Kürbis-Gnocchi machen Lust auf Herbst

Publiziert: vor 33 Minuten

Kürbis, Kartoffeln, knuspriger Speck und aromatischer Salbei: Diese selbst gemachten Gnocchi bringen alles mit, was ein richtiges Herbstgericht braucht. Die Zubereitung ist einfacher, als du vielleicht denkst – und das Ergebnis schmeckt wunderbar nach gemütlichen Abenden. 

Kürbis-Gnocchi Rezept mit Speck und Salbei
Portionen2
Nährwert / Personca. 475 kcal.
Zubereitungs-Zeit40 Min. + 30 Min. Ruhezeit
Kochzeit60 Min. Backzeit
Zutaten
1/2Hokkaidokürbis
180 gKartoffeln
1/2 ELOlivenöl
1 Eigelb
45 gMehl
45 gSemmelbrösel
45 gParmesan
EtwasSalz, Pfeffer
EtwasMuskatnuss
1 ELButter
20 gSpeckwürfeli
4-6frische Salbeiblätter
Zubereitung
Schritt 1/10

Kürbis waschen, entkernen und in Scheiben schneiden. Kartoffeln schälen und in Stücke schneiden.

Schritt 2/10

Gemüse auf einem Backpapier ausgelegten Blech. Olivenöl über Gemüse träufeln.

Schritt 3/10

Bei 160 Grad im vorgeheizten Ofen ca. 60 Minuten backen, bis das Gemüse weich ist.

Schritt 4/10

Gemüse mit einer Kartoffelpresse zerkleinern. Eigelb, Mehl, Semmelbrösel dazugeben. Parmesan dazureiben. Alles gut miteinander vermischen.

Schritt 5/10

Mit je einer Prise Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.

Schritt 6/10

Den Gemüseteig zu daumendicken Rollen kneten und mit einem Messer 2 cm lange Stücke abschneiden.

Schritt 7/10

Mit einer Gabel die Zinken über die Stücke rollen, sodass sich das typische Gnocchi-Muster bildet.

Schritt 8/10

Gnocchi portionsweise in kochendes Salzwasser geben. Die Gnocchi sind durch, wenn sie an die Oberfläche steigen. Mit einer Schaumkelle herausschöpfen und abtropfen lassen.

Schritt 9/10

Butter in einer Bratpfanne schmelzen und Speck scharf anbraten.

Schritt 10/10

Salbbeiblätter und Gnocchi dazugeben und nach Belieben alles miteinander anbraten.

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