Mehl mit Salz in einer Schüssel vermischen.
Hefe im Wasser auflösen und mit dem Olivenöl zum Mehl geben.
Alle Zutaten circa 10 Minuten kneten, bis man einen glatten, geschmeidigen Teig erhält. Pizzateig knetet man am besten immer von Hand.
Nachdem der Teig gut durchgeknetet ist, zugedeckt an einem warmen Ort nochmals ca. 5–6 Stunden gehen lassen.
Teig braucht Zeit zum Gehen und Wärme. Nur so entfaltet die verarbeitete Hefe ihre volle Wirkung.
Den Pizzateig nach dem Gehen noch einmal ca. 10 Minuten kräftig durchkneten.
Den fertigen Pizzateig flach drücken, dünn ausrollen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen.
Pizza mit passierten Tomaten, Oregano, und frischem Mozzarella belegen.
Tipp: Ofen 250 Grad vorheizen. Bei 200 Grad in der Mitte des Ofens ca. 20 Minuten backen. Basilikum kommt erst nach dem Backen auf die Pizza.