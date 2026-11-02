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Das einfachste Rezept
Wie beim Italiener - Pizzateig selbst machen

Knusprig, luftig und herrlich aromatisch: Mit diesem erprobten Rezept gelingt dir ein Pizzateig wie beim Italiener. Aus wenigen Zutaten entsteht ein geschmeidiger Teig, der die perfekte Grundlage für deine Lieblingspizza bildet. Belege ihn mit einer würzigen Tomatensauce, frischen Zutaten nach Wahl und geniesse ein Stück Italien direkt bei dir zu Hause.
Publiziert: vor 5 Minuten
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Foto: Getty Images
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ZutatenRuhezeit: mind. 6 Stunden
Zutaten
300 g Pizzamehl (oder Ruchmehl)
4 Prisen Salz
1,7 dl Wasser
0,2 Würfel Hefe frisch
10 g Olivenöl
Zubereitung
Schritt 1/9

Mehl mit Salz in einer Schüssel vermischen.

Schritt 2/9

Hefe im Wasser auflösen und mit dem Olivenöl zum Mehl geben.

Schritt 3/9

Alle Zutaten circa 10 Minuten kneten, bis man einen glatten, geschmeidigen Teig erhält. Pizzateig knetet man am besten immer von Hand.

Schritt 4/9

Nachdem der Teig gut durchgeknetet ist, zugedeckt an einem warmen Ort nochmals ca. 5–6 Stunden gehen lassen.

Schritt 5/9

Teig braucht Zeit zum Gehen und Wärme. Nur so entfaltet die verarbeitete Hefe ihre volle Wirkung.

Schritt 6/9

Den Pizzateig nach dem Gehen noch einmal ca. 10 Minuten kräftig durchkneten.

Schritt 7/9

Den fertigen Pizzateig flach drücken, dünn ausrollen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen.

Schritt 8/9

Pizza mit passierten Tomaten, Oregano, und frischem Mozzarella belegen.

Schritt 9/9
Foto: Getty Images/Tetra images RF

Tipp: Ofen 250 Grad vorheizen. Bei 200 Grad in der Mitte des Ofens ca. 20 Minuten backen. Basilikum kommt erst nach dem Backen auf die Pizza.

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