Pallotte sind kleine, goldbraun gebratene Bällchen aus Brot, Käse und Ei – eine traditionelle Spezialität aus den Abruzzen in Italien. Ursprünglich als einfache Resteverwertung entstanden, gelten sie heute als ideales Gericht zur Vermeidung von Food Waste. In aromatischer Tomatensauce serviert, verbinden sie knusprige Textur mit herzhaftem Geschmack und mediterraner Seele – schlicht, rustikal und unglaublich lecker.
Das eingeweichte Brot gut ausdrücken und in eine grosse Schüssel geben.
Eier, geriebenen Käse, Petersilie und Knoblauch hinzufügen.
Die Masse kräftig würzen und zu einer kompakten, formbaren Mischung verarbeiten.
Mit leicht angefeuchteten Händen gleichmässige, golfballgrosse Bällchen formen.
Die Bällchen sorgfältig im Paniermehl wenden, bis sie rundum bedeckt sind.
Olivenöl in einer tiefen Pfanne erhitzen oder Frittieröl vorbereiten.
Die Pallotte portionsweise goldbraun und knusprig ausbacken.
Die fertigen Bällchen kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen.
Die Pallotte in heisser Tomatensauce sanft 5–10 Minuten ziehen lassen oder separat servieren.
Die Tomatensauce auf Teller geben, die Pallotte darauf anrichten und nach Wunsch mit frischem Salat servieren.