Pallotte sind kleine, goldbraun gebratene Bällchen aus Brot, Käse und Ei – eine traditionelle Spezialität aus den Abruzzen in Italien. Ursprünglich als einfache Resteverwertung entstanden, gelten sie heute als ideales Gericht zur Vermeidung von Food Waste. In aromatischer Tomatensauce serviert, verbinden sie knusprige Textur mit herzhaftem Geschmack und mediterraner Seele – schlicht, rustikal und unglaublich lecker.