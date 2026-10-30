Kinderleicht & gruselig Halloween-Lasagne, die allen kleinen Geistern schmeckt

Planst du dieses Jahr eine Halloween-Party? Dann haben wir die perfekte Idee für dein gruseliges Menü: Mit ein paar selbst gebastelten Grabsteinen wird deine Lasagne zum ultimativen Halloween-Znacht – ein Spass für die ganze Familie, besonders die Kinder werden begeistert sein!