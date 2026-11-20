Leckere Pizza selber backen So schnell habt ihr Pizza noch nie gemacht

Pizza ist eines dieser Gerichte, das eigentlich immer passt. Ob alleine zu Hause zum Fussball-Spiel, mit der Familie oder gemeinsam beim Fest mit den Freunden - Pizza geht immer. Nur beim Belag scheiden sich bekanntlich die Geister. In dieser alternativen Version des Klassikers gibt es frischen Rucola und feinsten Serrano-Schinken auf den Teig und durch das Weglassen von Mozzarella ist sie besonders für Figurbewusste geeignet.