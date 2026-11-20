Mit unserem Rezept zaubert ihr eine schnelle und etwas andere Version der italienischen Köstlichkeit.
Damit es etwas schneller geht (wir sind hungrig), eine Fertigmischung Pizzateig verwenden.
Diese gemäss Anleitung mit dem Wasser und Olivenöl zu einem geschmeidigen Teig kneten.
Alternativ kann natürlich auch ein bereits geformter Teig verwendet werden.
Backform mit etwas Öl einfetten.
Teig in die Backform legen und andrücken oder bereits ausgewählten Fertigteig nehmen und in Form legen. Mit einer Gabel den Boden mehrfach einstechen.
Bei 175 Grad in der Mitte des Ofens ca. 20 Minuten backen.
Für die Sauce passierte Tomaten in einem Topf mit Salz und Pfeffer und Oregano zum Köcheln bringen.
Die Tomatensauce auf die gewünschte Konsistenz reduzieren.
Rucola waschen und trocken tupfen.
Die Datteltomaten waschen und trocken tupfen. Anschliessend in Hälften schneiden.
Gebackenen Pizzateig aus dem Ofen nehmen und die Tomatensauce darauf verteilen.
Den Serrano-Schinken, Datteltomaten und Rucola auf dem Teig verteilen und geniessen.