Man braucht nur etwas Mehl und Wasser, dazu ein paar Eier, und losgeht das Pastakneten. Das ist viel einfacher als gedacht. Nicht nur die Füllung muss stimmen, auch die Hülle: Hauchdünn muss der Teig sein. Mit unserer würzigen Füllung mit Bärlauch wird dieses Gericht euer Favorit. Diese Ravioli kann man einfach mit Butter servieren, ganz einfach und lecker.