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Frühgangküche Frische Ravioli mit Bärlauch und Ricotta

Publiziert: 16:45 Uhr

Man braucht nur etwas Mehl und Wasser, dazu ein paar Eier, und losgeht das Pastakneten. Das ist viel einfacher als gedacht. Nicht nur die Füllung muss stimmen, auch die Hülle: Hauchdünn muss der Teig sein. Mit unserer würzigen Füllung mit Bärlauch wird dieses Gericht euer Favorit. Diese Ravioli kann man einfach mit Butter servieren, ganz einfach und lecker.

Foto: Getty Images/500px Plus
Portionen4
Zubereitungs-Zeitca. 2 St.
Kochzeit5 Min.
Zutaten
400 gMehl Typ OO (Zopfmehl, Hartweizenmehl)
4 - 5Eier
1 PriseSalz
EtwasKaltes Wasser
450 gRicotta
100 gBärlauch
2 ELParmesan, frisch gerieben
1Eigelb
EtwasSalz und Pfeffer
2 - 3 ELButter
Nach BeliebenFrische Kräuter
Zubereitung
Schritt 1/14

Mehl zu einem Haufen sieben.

Schritt 2/14

In die Mitte eine Delle formen. Eier hineinschlagen. Etwas Salz ins Ei streuen. Alles mit den Fingerspitzen langsam zum Teig formen.

Schritt 3/14

Wenn der Teig bindet, diesen richtig ausgiebig kneten. Allenfalls, wenn der Teig zu bröselig zu geraten scheint, mit wenig Wasser verlängern. Es soll ein fester Teig entstehen.

Schritt 4/14

Teig in Klarsichtfolie einschlagen. Etwas ruhen lassen. Nicht im Kühlschrank kalt und damit hart werden lassen!

Schritt 5/14

Bärlauch gut waschen. Abgetropft in eine heisse Pfanne ohne Fettstoff geben. Zugedeckt zusammenfallen lassen (30 Sekunden).

Schritt 6/14

In kaltem Wasser abschrecken und gut ausgedrückt mit dem Wiegemesser hacken. Nicht grob, aber auch nicht Püree.

Schritt 7/14

Mit der Ricotta mischen und mit frisch geriebenem Parmesan und dem Eigelb binden. Abschmecken mit Salz und Pfeffer.

Schritt 8/14

Teig durch die Pastawalze geben.

Schritt 9/14

Das Resultat soll so dünn wie möglich sein. 

Schritt 10/14

Eine Teigplatte auf einem Holzbrett ausbreiten und mit einem runden Keksausstecher (ca. 7 cm Durchmesser) kreisförmige Teigscheiben ausstechen.  

Schritt 11/14

Darauf jeweils ca. einen Esslöffel Füllung verteilen. Wenn sich der Teig trocken anfühlt, aus einem Abstand von ca. 30 cm mit Wasser besprühen. 

Schritt 12/14

Mit den Zeigefingern die überschüssige Luft rausdrücken und die Ravioli gut verschliessen, und mit einer Gabel die geriffelten Ränder erzeugen. Die Teigreste entfernen und aufbewahren. Die fertigen Ravioli auf das vorbereitete Backblech legen und den Vorgang mit dem restlichen Teig und der Füllung wiederholen.

Schritt 13/14

Einen grossen Topf mit Wasser zum Kochen bringen. Kräftig salzen. Die fertigen Ravioli darin einlegen. Wenn diese nach ca. 1 Minute an die Wasseroberfläche aufsteigen, mit der Schaumkelle herausfischen.

Schritt 14/14

In Bratpfanne Butter zum Aufschäumen bringen. Mit 1 EL Kochsud ablöschen. Pfanne schwenken, bis sich eine Art Sauce bildet. Ravioli einlegen und etwas schwenken. Sofort auf heissen Tellern anrichten. Mit Pfeffer und Kräutern abschmecken.

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