Zitrone in Scheiben schneiden und zusammen mit dem Rotwein in einen Topf geben.
Orange gut waschen, schälen und Schale beiseitelegen.
Orange auspressen und den Saft zusammen mit Sternanis, Zimtstange, Nelken, Vanilleschote und Zucker zum Rotwein zugeben.
Den Glühwein bis auf den Punkt erhitzen, aber Vorsicht, der Wein darf nicht kochen.
Das Ganze zugedeckt ca. 1 Stunde ziehen lassen und anschliessend durch ein Sieb abgiessen.
Mit Kardamom nach Belieben verfeinern.
Wem der Glühwein noch nicht süss genug ist, der kann mit Zucker oder Honig nachsüssen.
Mit Zitronenscheibe und Orangenschale dekorieren und warm servieren.