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Warm durch den Winter
So machst du Glühwein selber

Die Temperaturen sind in den letzten Tagen gefallen und vielerorts hat es schon geschneit. Was tun, um sich warmzuhalten? Glühwein trinken! Und das Getränk lässt sich auch zu Hause zubereiten.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Aktualisiert: vor 8 Minuten
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Foto: RMS
Zutaten4
Zutaten260
Zutaten15
Zutaten1 St. Wartezeit
Zutaten
1 L Rotwein, z. B. Spätburgunder
1 Zitrone
1 Orange
2 Stangen Zimt
4 Nelken
2 Stücke Sternanis
1 Vanilleschote
4 EL Rohzucker
Etwas Kardamom
Zubereitung
Schritt 1/8

Zitrone in Scheiben schneiden und zusammen mit dem Rotwein in einen Topf geben.

Schritt 2/8

Orange gut waschen, schälen und Schale beiseitelegen.

Schritt 3/8

Orange auspressen und den Saft zusammen mit Sternanis, Zimtstange, Nelken, Vanilleschote und Zucker zum Rotwein zugeben.

Schritt 4/8

Den Glühwein bis auf den Punkt erhitzen, aber Vorsicht, der Wein darf nicht kochen.

Schritt 5/8

Das Ganze zugedeckt ca. 1 Stunde ziehen lassen und anschliessend durch ein Sieb abgiessen.

Schritt 6/8

Mit Kardamom nach Belieben verfeinern.

Schritt 7/8

Wem der Glühwein noch nicht süss genug ist, der kann mit Zucker oder Honig nachsüssen.

Schritt 8/8

Mit Zitronenscheibe und Orangenschale dekorieren und warm servieren.

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