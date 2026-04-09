Blattspinat ist ein idealer Küchen-Kumpel für Feierabendköche. Genial einfach: Ricotta-Quiche mit Spinat - leicht, lecker und fettarm!
Zwiebel und Knoblauch hacken, andünsten.
Den frischen Spinat mit viel kaltem Wasser gründlich waschen. Nicht lang im Wasser lassen, damit die Vitamine erhalten bleiben. Abtropfen lassen und die holzigen Blattspiele abschneiden.
Den Spinat noch tropfnass vom Waschen in die Pfanne geben und bei nicht allzu hoher Hitze für einige Minuten andünsten, ab und zu umrühren und am besten einen Deckel auf die Pfanne setzen.
Nach einigen Minuten sollte der Spinat ein dunkles Grün annehmen und stark zusammenfallen. Die Pfanne vom Herd nehmen und kurz kühlen lassen.
Die Buttermilch, das Ei und den Ricotta verquirlen und zum Spinat geben.
Mit Meersalz und Pfeffer abschmecken.
Den Teig in einer geeigneten Form auslegen, sodass ein ca. 2 cm hoher Rand entsteht. Wenn du den Teig selbst machen möchtest, haben wir ein Rezept für dich unten.
Den Spinatguss darübergiessen.
30 Minuten im vorgeheizten Ofen bei 180° Umluft backen.
Wer selber kocht, kann lecker essen – und die Kalorienzufuhr reduzieren. Heute zeigen wir, wie ihr mit einem Rezept für Kuchenteig beim Backen Kalorien spart.
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