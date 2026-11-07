Lecker am Samstag Kürbis-Pfannkuchen für den perfekten Herbstbrunch

Viele haben Kürbis noch nie in einer anderen Form als in Kürbissuppe gegessen. Keine Frage, sie ist lecker. Aber vielleicht möchtet ihr auch einmal etwas anderes ausprobieren. Mit diesem Kürbispancakes-Rezept sorgt ihr für eine tolle Stimmung an eurem Brunch.