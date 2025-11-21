Ein frisch gebackener Zopf gehört zum Sonntag einfach dazu. Mit seiner goldbraunen Kruste und dem lockeren Inneren duftet er herrlich durch die ganze Küche und macht das Frühstück zum besonderen Moment. Ob pur, mit Butter und Marmelade oder zu einem Adventssonntag mit Kerzenschein – ein liebevoll geflochtener Zopf bringt Wärme und Genuss auf den Tisch. Der Fischer Zopf ist dafür besonders geeignet: traditionell, fluffig und perfekt zum Teilen. Gönn dir diesen kleinen Luxus am Morgen und starte entspannt in den Tag.