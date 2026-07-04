Wer dieses Tomaten-Kichererbsen-Ragout kostet, dem ist garstiges Wetter garantiert wurst: Gewürfelte Saucisson verfeinert diesen Eintopf nämlich mit ihren salzigen, rauchigen Noten.
Am Vortag Kichererbsen in eine Schüssel geben, mit kaltem Wasser bedecken und über Nacht einweichen.
Am Kochtag Wasser ableeren. Kichererbsen in einen Kochtopf geben, mit frischem Wasser bedeckt circa 1 Stunde weich kochen. Wasser abschütten, gekochte Kichererbsen in eine Schüssel geben und den Kochtopf trocken reibe
Knoblauch und Zwiebel schälen, hacken und in etwas Olivenöl glasig dünsten. Saucisson schälen, in kleine Würfel schneiden und mitdünsten.
Kreuzkümmel-, Koriander- und Paprikapulver, Chili und Tomatenmark beigeben, ebenfalls kurz mitdünsten. Mit den Pelati auffüllen und Hitze reduzieren.
Kichererbsen unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und 20 Minuten auf kleiner Stufe köcheln lassen.
Joghurt mit Zitronenabrieb und -saft in einem Schälchen mischen. Petersilie zupfen, grob hacken und daruntermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit etwas Olivenöl verfeinern. Zusammen mit dem Eintopf servieren.
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