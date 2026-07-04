DE
FR
Abonnieren

Tomaten-Kichererbsen-Ragout Dieses Rezept bringt viel Geschmack mit wenig Aufwand

Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: 30.06.2026 um 17:28 Uhr

Wer dieses Tomaten-Kichererbsen-Ragout kostet, dem ist garstiges Wetter garantiert wurst: Gewürfelte Saucisson verfeinert diesen Eintopf nämlich mit ihren salzigen, rauchigen Noten.

Foto: LandLiebe
Portionen4
Zubereitungs-Zeit120 Min..
Zutaten
200 ggetrocknete Kichererbsen
2Knoblauchzehen
1rote Zwiebel • etwas Olivenöl
1Saucisson
1 TLKreuzkümmelpulver
1 TLKorianderpulver
½ TLgeräuchertes Paprikapulver
Etwas getrockneter Chili
1 TLTomatenmark
800 g Pelati-Tomaten
Nach GeschmackSalz und Pfeffer
1 BecherJoghurt nature
etwasZitronensaft und -abrieb
1 Bundglatte Petersilie
etwasOlivenöl
Zubereitung
Schritt 1/6

Am Vortag Kichererbsen in eine Schüssel geben, mit kaltem Wasser bedecken und über Nacht einweichen.

Schritt 2/6

Am Kochtag Wasser ableeren. Kichererbsen in einen Kochtopf geben, mit frischem Wasser bedeckt circa 1 Stunde weich kochen. Wasser abschütten, gekochte Kichererbsen in eine Schüssel geben und den Kochtopf trocken reibe

Schritt 3/6

Knoblauch und Zwiebel schälen, hacken und in etwas Olivenöl glasig dünsten. Saucisson schälen, in kleine Würfel schneiden und mitdünsten.

Schritt 4/6

Kreuzkümmel-, Koriander- und Paprikapulver, Chili und Tomatenmark beigeben, ebenfalls kurz mitdünsten. Mit den Pelati auffüllen und Hitze reduzieren.

Schritt 5/6

Kichererbsen unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und 20 Minuten auf kleiner Stufe köcheln lassen.

Schritt 6/6

Joghurt mit Zitronenabrieb und -saft in einem Schälchen mischen. Petersilie zupfen, grob hacken und daruntermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit etwas Olivenöl verfeinern. Zusammen mit dem Eintopf servieren.

LandLiebe

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen