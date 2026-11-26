Rezept aus Migusto.
Wichtig! Truthahn ca. 1 Stunde vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank nehmen.
Backofen auf 200 °C Unter-/Oberhitze vorheizen.
Kräuter in die Bauchhöhle des Truthahns füllen. Keulen mit Küchenschnur über der Bauchöffnung zusammenbinden.
Truthahn rundum mit Butter und Salz einreiben. In einen Bräter legen. Mit Wasser umgiessen.
In der Ofenmitte ca. 30 Minuten anbraten.
Temperatur auf 180 °C reduzieren. Truthahn ca. 2 ½ Stunden fertig braten. Dabei von Zeit zu Zeit mit dem sich bildenden Fond bepinseln.
Garprobe machen: Kerntemperatur sollte ca. 85 °C betragen. Truthahn aus dem Bräter auf eine Platte heben. Mit Folie bedecken und 20 Minuten ruhen lassen.
Inzwischen 3 dl Geflügelfond aus dem Bräter absieben und mit Apfelwein in einer Pfanne aufkochen.
Maisstärke mit wenig Fond anrühren. Unter Rühren zur Sauce geben und nochmals aufkochen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Für das Röstbrot die Äpfel ungeschält halbieren und entkernen.
Mit Brot, Sellerie und Zwiebeln klein schneiden. Mit restlichem Fond (ca. 2 dl) im Bräter mischen.
Salbei dazuzupfen. Mit Salz und Pfeffer würzen. In der Ofenmitte ca. 20 Minuten backen bis die Brotwürfel knusprig sind.
Truthahn tranchieren. Mit Apfel-Röstbrot und Sauce servieren.