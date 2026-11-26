Ein Festessen für die ganze Familie Dieser Truthahn ist der Star auf dem Tisch

Was wäre Thanksgiving ohne einen goldbraun gebratenen Truthahn? Der amerikanische Festtagsklassiker kommt bei diesem Rezept ganz ohne Füllung aus. Stattdessen wird aromatisches Röstbrot mit Apfel, Sellerie, Zwiebeln und Salbei als traditionelle Beilage dazu serviert.