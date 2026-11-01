Einfach & raffiniert Rehpfeffer selber zubereiten – hier kommt ein gelingsicheres Rezept

Zartes Rehfleisch, Rotwein, Gemüse und ein Hauch Schokolade: Rehpfeffer ist ein echter Herbstklassiker der Schweizer Küche. Mit diesem Rezept gelingt dir das Wildgericht ganz einfach zuhause – perfekt dazu passen Spätzli und herbstlicher Garnitur.