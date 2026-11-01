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Einfach & raffiniert
Rehpfeffer selber zubereiten – hier kommt ein gelingsicheres Rezept

Zartes Rehfleisch, Rotwein, Gemüse und ein Hauch Schokolade: Rehpfeffer ist ein echter Herbstklassiker der Schweizer Küche. Mit diesem Rezept gelingt dir das Wildgericht ganz einfach zuhause – perfekt dazu passen Spätzli und herbstlicher Garnitur.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Aktualisiert: 30.10.2026 um 13:40 Uhr
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Foto: blick.ch
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Zutaten
1,5 kg Rehfleisch
100 g Knollensellerie
1 Zwiebel
100 g Karotten
2 Knoblauchzehen
1 TL Pfefferkörner
5 Wacholderbeeren
400 ml Rotwein
100 ml Rotweinessig
1 Lorbeerblatt
1 Nelke
1 TL Thymian
Etwas Salz, Pfeffer
3 EL Mehl
25 g dunkle Schokolade
50 g Speck
100 g weisse Trauben (ohne Kerne)
50 g weisses Toastbrot ohne Rinde
Zubereitung
Schritt 1/17

Für die Beize Knollensellerie in kleine Stücke schneiden.

Schritt 2/17

Zwiebel fein hacken.

Schritt 3/17

Karotten klein schneiden.

Schritt 4/17

Knoblauch schälen und je halbieren.

Schritt 5/17

Pfefferkörner und Wacholderbeeren in einem Mörser zerdrücken.

Schritt 6/17

Rotwein mit Essig, Zwiebeln, Lorbeer, Thymian, Pfeffer-Wacholder-Mischung und Knoblauch in einen Topf geben.

Schritt 7/17

Gemüse zum Rotwein beigeben und alles aufkochen.

Schritt 8/17

Beize über das Rehfleisch geben und 2 Tage in der Kühle beizen lassen.

Schritt 9/17

Für das Rehpfeffer Fleisch aus der Beize nehmen und mit Küchenpapier trocken tupfen.

Schritt 10/17

Die restliche Beize in einem Topf aufkochen und anschliessend durch ein Tuch passieren.

Schritt 11/17

Rehfleisch in einer Bratpfanne mit etwas Öl portionenweise scharf anbraten. Währenddessen mit Salz und Pfeffer würzen. Anschliessend aus der Bratpfanne nehmen.

Schritt 12/17

Fleischsaft in der Pfanne mit Mehl mischen. Beize dazugeben und aufkochen.

Schritt 13/17

Fleisch dazugeben und ca. 1 1/4 Stunden schmoren lassen.

Schritt 14/17

Dunkle Schokolade fein hacken und zum Fleisch dazugeben.

Schritt 15/17

Für die Garnitur den Speck klein schneiden und glasig anbraten. Trauben dazugeben.

Schritt 16/17

Rand vom Toast abschneiden und Brot in gleichmässige Würfel schneiden. In einer Bratpfanne zu Croûtons braten.

Schritt 17/17

Rehpfeffer mit der Garnitur anrichten und geniessen. Tipp: Dazu passen Spätzli, glasierte Maroni und Rotkraut.

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