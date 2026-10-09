Gegensätze ziehen sich an, das gilt auch für die Küche: Arm und kostbar, einfach und raffiniert treffen sich im Gericht «Schnitz und Drunder» mit Hirschfilet.

Tipps für Hirsch: Hirschfilets gibt es in verschiedenen Grössen. Kleinere wiegen ca. 700 g, grössere um 1 kg. Kopfstücke zerfallen in zwei Fleischteile, sind zum Tranchieren ungeeignet. Filetspitzen sind sehr flach und garen zu schnell durch.

Auf den Punkt gegartes Wildfleisch schmeckt saftig, aromatisch, kräftig. Durchgegart ist es trocken und hat kaum Geschmack.