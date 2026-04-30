Wer glaubt, Ćevapčići seien bloss Hackfleisch vom Grill, hat noch nie im Rezept-Dschungel des Balkans recherchiert. Es gibt unzählige Varianten, die alle für sich beanspruchen, «das Original» zu sein. Auffällig ist zudem: Viele sagen gar nicht Ćevapčići, sondern Ćevapi, Ćevape oder Ćevapa – je nach Region.

Das Wort Ćevap stammt vom arabischen „kabāb“ für grilliertes Fleisch. Über das türkische Kebap gelangte der Begriff während der osmanischen Zeit auf den Balkan. In den südslawischen Sprachen entwickelte sich daraus Ćevap (Einzahl) und Ćevapčići (die Verkleinerungsform).

Hier stellen wir eine serbische Variante vor – ein besonders beliebtes Rezept aus der Stadt Leskovac. Hier geht es zum Rezept.