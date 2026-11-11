Rotwein, Gemüse & zartes Fleisch Das Geheimnis eines guten Coq au Vin

Coq au Vin ist ein Klassiker der französischen Küche. Der Name bedeutet «Hahn in Wein»: Traditionell wird dafür ein Hahn verwendet, heute meist ein Poulet. In Rotwein mit Gemüse und Gewürzen geschmort, wird das Fleisch zart und die Sauce kräftig und aromatisch.