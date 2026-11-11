Pouletstücke beidseitig würzen, in Mehl wenden und bei mittlerer Hitze in Bratbutter rundum anbraten. Mit Wein ablöschen, Fond angiessen.
Thymian und Lorbeer dazugeben. Zugedeckt ca. 45 Min. schmoren.
Mehl und Butter zu Teig mischen, Sauce damit zur gewünschten Konsistenz abbinden. Perlzwiebeln schälen, blanchieren. Mit Speck und Champignons 5 Min. in Butter anbraten.
Für den Stock die Kartoffeln schälen, würfeln und mit zwei Rosmarinzweigen in Salzwasser 25 Min. weich kochen. Wasser abgiessen und Kartoffeln kurz ausdämpfen lassen.
Milch mit Butter erhitzen und Kartoffeln hineinpassieren, luftig schlagen, mit Salz und Muskat abschmecken. Restlichen Rosmarin fein hacken, mit Olivenöl mischen und über den Stock träufeln.