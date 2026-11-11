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Rotwein, Gemüse & zartes Fleisch
Das Geheimnis eines guten Coq au Vin

Coq au Vin ist ein Klassiker der französischen Küche. Der Name bedeutet «Hahn in Wein»: Traditionell wird dafür ein Hahn verwendet, heute meist ein Poulet. In Rotwein mit Gemüse und Gewürzen geschmort, wird das Fleisch zart und die Sauce kräftig und aromatisch.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Foto: Getty Images/Foodcollection
Zutaten4
Zutatenca. 60 Min.
Zutatenca. 90 Min.
Zutaten
1 Poulet, ca. 1,3 kg, in Stücken (Ober- und Unterschenkel, Brust)
Nach Belieben Salz, Pfeffer
2 EL Mehl
2 EL Bratbutter
5 dl Rotwein, trocken
2 dl Geflügelfond
1 Zweig Thymian
2 Lorbeerblätter
2 EL (je) Mehl und Butter (als Saucenbinder vermengen)
150 g Perlzwiebeln, frisch
100 g Speck
100 g kleine Champignons
1,2 kg Kartoffeln, mehlig kochend
3 Zweige Rosmarin
3 dl Milch
100 g Butter
Nach Belieben Salz, Muskatnuss
2 EL Olivenöl
Zubereitung
Schritt 1/5

Pouletstücke beidseitig würzen, in Mehl wenden und bei mittlerer Hitze in Bratbutter rundum anbraten. Mit Wein ablöschen, Fond angiessen.

Schritt 2/5

Thymian und Lorbeer dazugeben. Zugedeckt ca. 45 Min. schmoren.

Schritt 3/5

Mehl und Butter zu Teig mischen, Sauce damit zur gewünschten Konsistenz abbinden. Perlzwiebeln schälen, blanchieren. Mit Speck und Champignons 5 Min. in Butter anbraten.

Schritt 4/5

Für den Stock die Kartoffeln schälen, würfeln und mit zwei Rosmarinzweigen in Salzwasser 25 Min. weich kochen. Wasser abgiessen und Kartoffeln kurz ausdämpfen lassen.

Schritt 5/5

Milch mit Butter erhitzen und Kartoffeln hineinpassieren, luftig schlagen, mit Salz und Muskat abschmecken. Restlichen Rosmarin fein hacken, mit Olivenöl mischen und über den Stock träufeln.

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