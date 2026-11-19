Das Mehl in eine grosse Rührschüssel geben und 20 g. Hefe hineinbröckeln.
Milch in einem Topf lauwarm erwärmen.
Dann Zucker, Gewürze, Milch, Salz und das Ei zum Mehl dazugeben und gut durchkneten.
Die Butter in Würfel schneiden und zu dem Teig hinzufügen. Den Teig 10 Minuten kneten, entweder von Hand oder mit einer Teigmaschine.
Der Teig sollte sich vom Schüsselrand lösen. Ist er zu klebrig, mit noch etwas Mehl nacharbeiten.
Den Hefeteig ca. 2 Stunden gehen lassen.
Jetzt Füllung zubereiten: Dafür die Butter in einem Topf zum Schmelzen bringen.
Die Butter abkühlen lassen und den Zucker, Zimt, Kardamom und Vanille unterrühren.
Den aufgegangenen Teig aus der Schüssel nehmen und nochmals kneten.
Den Teig etwa 1 cm dick zu einem grossen Rechteck ausrollen. Den ausgerollten Teig mit der Butter-Zucker-Zimt-Mischung bestreichen.
Den Teig der Länge nach einrollen und in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden.
Die Schnecken auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und für weitere 20 Minuten ruhen lassen.
Die Schnecken mit dem verquirlten Eigelb bestreichen und mit dem Hagelzucker bestreuen.
Im vorgeheizten Backofen die Kanelbullar bei 190°C ca. 10–12 Minuten backen.