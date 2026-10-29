Diese traditionelle italienische Nachspeise ist weltbekannt. Zucker, Ei, Mascarpone und Espresso – aus diesen Zutaten soll Norma Pielli, die Besitzerin eines Hotels in der Ortschaft Tolmezzo in Norditalien, in den 1950er Jahren eine Süssspeise kreiert haben. Auf Italienisch bedeutet der Name: sich hochziehen – «tirare sù».

Die zweite Legende: Ende der 1960er Jahre soll der Konditor Roberto «Loly» Linguanotto in einem Restaurant in der Stadt Treviso bei Venedig die gleiche Speise erfunden haben. Weil das Gericht so lecker sei, dass man davon quasi magisch angezogen werde, nannten sie es im Dialekt der Region Venetien «Tiramesù». Später soll daraus Tiramisu geworden sein.

Uns ist es egal, wer es erfunden hat. Das Tiramisu soll einfach nur gut schmecken. Deswegen haben wir für euch das klassische Rezept vorbereitet. Das Tiramisù besteht aus abwechselnden Schichten von Löffelbiskuits und einer Creme aus Mascarpone, Eigelb und Zucker. Hier gehts zum Rezept.