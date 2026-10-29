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Original-Tiramisu aus Treviso
Tiramisu-Rezept – so einfach und schnell

Diese traditionelle italienische Nachspeise ist weltbekannt. Zucker, Ei, Mascarpone und Espresso – aus diesen Zutaten soll Norma Pielli, die Besitzerin eines Hotels in der Ortschaft Tolmezzo in Norditalien, in den 1950er Jahren eine Süssspeise kreiert haben. Auf Italienisch bedeutet der Name: sich hochziehen – «tirare sù».
Publiziert: vor 6 Minuten
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Die zweite Legende: Ende der 1960er Jahre soll der Konditor Roberto «Loly» Linguanotto in einem Restaurant in der Stadt Treviso bei Venedig die gleiche Speise erfunden haben. Weil das Gericht so lecker sei, dass man davon quasi magisch angezogen werde, nannten sie es im Dialekt der Region Venetien «Tiramesù». Später soll daraus Tiramisu geworden sein.

Uns ist es egal, wer es erfunden hat. Das Tiramisu soll einfach nur gut schmecken. Deswegen haben wir für euch das klassische Rezept vorbereitet. Das Tiramisù besteht aus abwechselnden Schichten von Löffelbiskuits und einer Creme aus Mascarpone, Eigelb und Zucker. Hier gehts zum Rezept.

Foto: Shutterstock
Zutaten6
Zutatenca. 560
Zutaten20 Min.
Zutaten1 St. Ruhezeit
Zutaten
6 Eigelb
6 Eiweiss
100 g Zucker
500 g Mascarpone
1 Packung Löffelbisquits
4 Tassen Espresso
Etwas Kakao
Zubereitung
Schritt 1/7

Eigelb in eine Schüssel geben. Zucker dazufügen und gut verrühren, bis die Masse cremig wird.

Schritt 2/7

Nach und nach Mascarpone zugeben und mixen.

Schritt 3/7

Eiweiss mit einer Prise Salz in einer Schüssel schaumig rühren. Zu den anderen, bereits vermischten, Zutaten geben.

Schritt 4/7
Foto: Shutterstock

Backofenform mit Löffelbisquits auslegen und mit etwas Espresso tränken.

Schritt 5/7
Foto: Shutterstock

Die Mascarponecreme über die Löffelbisquits geben und erneut mit Löffelbisquits auslegen. Insgesamt soll dies dreimal wiederholt werden.

Schritt 6/7
Foto: RMS

Mit etwas Kakao bestreuen und für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank stellen.

Schritt 7/7

Tiramisu servieren.

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