Die zweite Legende: Ende der 1960er Jahre soll der Konditor Roberto «Loly» Linguanotto in einem Restaurant in der Stadt Treviso bei Venedig die gleiche Speise erfunden haben. Weil das Gericht so lecker sei, dass man davon quasi magisch angezogen werde, nannten sie es im Dialekt der Region Venetien «Tiramesù». Später soll daraus Tiramisu geworden sein.
Uns ist es egal, wer es erfunden hat. Das Tiramisu soll einfach nur gut schmecken. Deswegen haben wir für euch das klassische Rezept vorbereitet. Das Tiramisù besteht aus abwechselnden Schichten von Löffelbiskuits und einer Creme aus Mascarpone, Eigelb und Zucker. Hier gehts zum Rezept.
Eigelb in eine Schüssel geben. Zucker dazufügen und gut verrühren, bis die Masse cremig wird.
Nach und nach Mascarpone zugeben und mixen.
Eiweiss mit einer Prise Salz in einer Schüssel schaumig rühren. Zu den anderen, bereits vermischten, Zutaten geben.
Backofenform mit Löffelbisquits auslegen und mit etwas Espresso tränken.
Die Mascarponecreme über die Löffelbisquits geben und erneut mit Löffelbisquits auslegen. Insgesamt soll dies dreimal wiederholt werden.
Mit etwas Kakao bestreuen und für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank stellen.
Tiramisu servieren.