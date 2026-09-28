Lust auf Cookies? Diese Schoggi-Cookies mit Erdnussbutter sind ein Traum

Schokolade und Erdnussbutter sind ein unschlagbares Duo: Diese Schoggi-Cookies sind aussen leicht knusprig, innen herrlich weich und wunderbar schokoladig. Ein unkompliziertes Rezept für alle, die süsse Versuchungen mit einer leicht salzigen Note lieben.