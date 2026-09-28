Den Teig halbieren. Ein Backblech grosszügig mit Olivenöl einölen.
Die erste Teighälfte mit den Händen ausziehen und auf das Blech legen.
Die Hälfte der Trauben darauf verteilen, mit 3 TL Zucker bestreuen und mit Olivenöl beträufeln.
Die zweite Teighälfte ausziehen und über die Trauben legen.
Die Ränder gut zusammendrücken. Die restlichen Trauben darauf verteilen und leicht in den Teig drücken.
Wieder mit 3 TL Zucker bestreuen und mit Olivenöl beträufeln.
Abgedeckt etwa 45 Minuten aufgehen lassen.
Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Schiacciata rund 50 Minuten backen, bis die Trauben aufgeplatzt und die Ränder schön braun und karamellisiert sind.