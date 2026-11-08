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Bündner Nusstorte
Das Original-Rezept für den echten Schweizer Klassiker

Die Bündner Nusstorte ist ein echter Schweizer Klassiker aus dem Kanton Graubünden. Ihr süsser, nussiger Geschmack und die zart-buttrige Konsistenz machen sie zu einem unwiderstehlichen Genuss für jeden Anlass. Sie lässt sich gut im Voraus zubereiten und bleibt lange frisch. Ob als Geschenk oder einfach zum Selbernaschen: Diese Torte bringt puren Genuss ins Haus.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Aktualisiert: 06.11.2026 um 16:30 Uhr
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Foto: RMS
Zutaten1 Springform von 24 cm
Zutatenca. 50 Min. + 1 St Ruhezeit
Zutaten35 Min.
Zutaten
200 g Zucker
200 g Butter
100 g Ei
1 Prise Salz
400 g Mehl
25 g Butter
Etwas Zitronensaft
360 g Zucker (1/10 davon Vanillezucker)
2 dl Rahm
20 g Bienenhonig
330 g Baumnüsse, gehackt
Zubereitung
Schritt 1/10

Zum Zuckerteig die Butter und den Zucker samt der Prise Salz schaumig schlagen. Die Eier untergeben.

Schritt 2/10

Das Mehl dazu sieben und alles superrasch zu einem Teig kneten.

Schritt 3/10

In Klarsichtfolie einschlagen und für zirka 1 Stunde kühl stellen.

Schritt 4/10

Teig zwischen Klarsichtfolien auf zirka 5 mm Dicke auswallen. Eine Scheibe von 30 cm Durchmesser ausschneiden. Eine weitere Scheibe von 24 cm Durchmesser ausschneiden.

Schritt 5/10

Eine Springform von 24 cm Durchmesser mit Backpapier auslegen. Die 30-cm-Scheibe als Boden einlegen. Den Rand mit den Fingern hochziehen. Kühl stellen.

Schritt 6/10

Zur Füllung den Rahm lauwarm werden lassen. In einer weiteren Pfanne den Zucker mit 2 dl Wasser vermengen und alles zum dunkelgelben Karamell kochen.

Schritt 7/10

Den Rahm sofort unterrühren. Butter und Zitronensaft unterziehen und alles solange köcheln, bis der Karamell vollständig aufgelöst ist. Die Pfanne vom Feuer nehmen und den Honig unterziehen. Die Baumnüsse grob hacken und unterziehen.

Schritt 8/10

Diese Masse etwas abkühlen lassen. Aber sie soll immer noch rinnen. In diesem Stadium in den vorbereiteten Boden ausgiessen und alles im Kühlschrank vollständig auskühlen lassen.

Schritt 9/10

Teigrand mit einer Spur Ei bestreichen, den Deckel aufsetzen und den Rand darüber klappen. Mit der Gabel andrücken und alles mit der Eimasse bestreichen. In den Deckel mit der Bratengabel einige Löcher stechen.

Schritt 10/10

In der unteren Hälfte des auf 180 Grad vorgeheizten Backofens in zirka 35 Minuten backen. Erst nach dem Abkühlen die Torte sehr vorsichtig aus der Form lösen.

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