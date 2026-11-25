Diesen Monat feiern Amerikaner das traditionelle Erntedankfest. Doch auch hier in der Schweiz findet Thanksgiving immer mehr Anklang, denn aus kulinarischer Sicht hat es echt viel zu bieten. Kürbiskuchen ist ein traditionelles amerikanisches Dessert. Zimt und Muskatnuss geben dem Pumpkin Pie den spezifischen Geschmack. Und hier findet ihr ein Gourmet-Rezept für einen traditionellen Pumpkin Pie.

Christian Hümbs präsentiert im Buch «Back dich um die Welt» köstliche, internationale Backrezepte, denen er seine ganz eigene Note verliehen hat. Der mehrfach ausgezeichnete deutsche Chef-Pâtissier verzaubert die Gäste des Zürcher Luxushotels The Dolder Grand mit seinen Kreationen. Den Lesern seines Buchs möchte er Einblicke in die Backstube der Welt geben. Für den Herbst empfiehlt er daraus die Pumpkin Pie, die «einfach gemacht ist und auch als Muffins umgesetzt werden kann».