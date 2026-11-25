Christian Hümbs präsentiert im Buch «Back dich um die Welt» köstliche, internationale Backrezepte, denen er seine ganz eigene Note verliehen hat. Der mehrfach ausgezeichnete deutsche Chef-Pâtissier verzaubert die Gäste des Zürcher Luxushotels The Dolder Grand mit seinen Kreationen. Den Lesern seines Buchs möchte er Einblicke in die Backstube der Welt geben. Für den Herbst empfiehlt er daraus die Pumpkin Pie, die «einfach gemacht ist und auch als Muffins umgesetzt werden kann».
Den Backofen auf 165 Grad Umluft vorheizen.
Für die Karamellsauce die Crème double in einem Topf leicht erwärmen.
Den Zucker in einem Topf bei mittlerer Hitze karamellisieren.
Die Crème double zugeben und bei schwacher bis mittlerer Hitze unter gelegentlichem Rühren leicht weiterkochen lassen, bis sich die festen Karamellstücke aufgelöst haben.
Vanillemark und Kuvertüre zugeben und glatt rühren. Mit Frischhaltefolie abgedeckt auskühlen lassen und in einen Spritzbeutel füllen.
Für den Teig den Kürbis schälen und mit der Küchenreibe fein raspeln.
Das Mehl mit Backpulver, Natron, Zimt und Muskatnuss vermischen.
Den Zucker mit Eiern, Orangenabrieb, Vanillemark und Salz in einer Schüssel mit den Quirlen des Handrührgeräts auf mittlerer Stufe etwa zehn Minuten aufschlagen.
Nach und nach das Kürbiskernöl unterrühren und ein paar Minuten weiterrühren.
Kürbis und Kürbiskerne zugeben und mit einem Teigschaber unterheben.
Zum Schluss die Mehlmischung unterarbeiten.
Die Springform mit Butter einfetten.
Den Kürbisteig in die Springform geben, glatt streichen und im vorgeheizten Ofen (Mitte) etwa 30 Minuten backen.
Aus dem Ofen nehmen und auf einem Gitter aus kühlen lassen.
Für die Füllung mit Sahne: Die Gelatine fünf Minuten in kaltem Wasser einweichen.
50 Gramm Sahne mit dem Vanillemark aufkochen und die ausgedrückte Gelatine darin auflösen. Die heisse Flüssigkeit in eine Schüssel umfüllen, nach und nach die restliche kalte Sahne (300 Gramm) unterrühren.
Die Sahne etwa zehn Minuten kalt stellen und anschliessend in einer Küchenmaschine steif schlagen.
Für die Füllung mit Rama Cremefine: Rama und Vanillemark mit dem Schneebesen in einer Küchenmaschine steif schlagen.
Den Kürbisboden zweimal waagerecht durchschneiden, den untersten Boden mit etwas Vanillesahne bestreichen.
Aus Karamellsauce mit jeweils zwei Zentimetern Abstand konzentrische Kreise aufspritzen.
Den zweiten Boden darauflegen und ebenfalls Sahne und Karamellsauce aufstreichen und dressieren.
Den Deckel aufsetzen und die Seiten sowie den Rand des Deckels mit Sahne bestreichen.
Den Kuchen zwei Stunden kalt stellen. Nach Belieben mit gerösteten und gehackten Kürbiskernen bestreuen.