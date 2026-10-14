Die Quitte duftet intensiv, ist aber nur kurz frisch zu haben. Wer sie haltbar machen will, kocht daraus Konfitüre – mit Apfelpektin, Zucker und Zitronensaft.

Über die in der Schweiz vorkommenden Varietäten der Quitte ist erst wenig bekannt. Im Gegensatz zu Birnen und Äpfeln lassen sich Quitten schlecht lagern und werden darum im Herbst nur während einer kurzen Zeit angeboten. Im Winter kann man die Quitte deshalb in Form von verarbeiteten Produkten wie dem beliebten Gelée, als Konfekt, kandierte Fruchtstücke, Quittensaft oder Quittenbrände geniessen. Hier findet ihr ein Rezept für perfekte Quittenkonfitüre.