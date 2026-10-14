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Fast vergessene Frucht
Der Zwei-Tage-Trick für perfekte Quittenkonfitüre

Die Quitte duftet intensiv, ist aber nur kurz frisch zu haben. Wer sie haltbar machen will, kocht daraus Konfitüre – mit Apfelpektin, Zucker und Zitronensaft.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Über die in der Schweiz vorkommenden Varietäten der Quitte ist erst wenig bekannt. Im Gegensatz zu Birnen und Äpfeln lassen sich Quitten schlecht lagern und werden darum im Herbst nur während einer kurzen Zeit angeboten. Im Winter kann man die Quitte deshalb in Form von verarbeiteten Produkten wie dem beliebten Gelée, als Konfekt, kandierte Fruchtstücke, Quittensaft oder Quittenbrände geniessen. Hier findet ihr ein Rezept für perfekte Quittenkonfitüre.

Foto: Veronika Studer LandLiebe
Zutaten2 - 3 Gläser
Zutaten2 Tage
Zutatenca. 30 Min.
Zutaten
1 kg Apfel- oder Birnenquitten (ergibt gerüstet ca. 700 g)
700 ml Wasser oder Quittensaft
4 g Apfelpektin mit 12 g Zucker vermischt
100 g Zucker (Tag 1)
400–500 g Zucker (Tag 2)
Einige Tropfen, nach Belieben Himbeersaft
20 ml Zitronensaft
Zubereitung
Schritt 1/13

Am 1. Tag: Den Flaum der Quitten mit einem sauberen Tuch abwischen. Quitten, wenn nötig waschen, von Stielen, Blütenansatz und harten Stellen befreien. Quitten vierteln, Kerne grosszügig wegschneiden.

Schritt 2/13

Die Fruchtstücke mit der gleichen Menge Wasser aufkochen, 30 Minuten gar köcheln.

Schritt 3/13

Durch die mittlere Scheibe des Passevites treiben. Daraus sollte sich 1 kg Quittenmus ergeben.

Schritt 4/13

Das Mus mit Apfelpektin und Zucker unter Rühren schonend aufkochen.

Schritt 5/13

Zugedeckt über Nacht kühl stellen.

Schritt 6/13

Am 2. Tag das Quittenmus unter Rühren aufkochen.

Schritt 7/13

Zucker und nach Belieben einige Tropfen Himbeersaft beifügen, Mus nochmals schonend aufkochen lassen.

Schritt 8/13

Zitronensaft beigeben, 3 Minuten bei kräftiger Hitze (102,5 °C) kochen lassen.

Schritt 9/13

Die Konfitüre heiss in die vorbereiteten Gläser füllen, Gläser verschliessen.

Schritt 10/13

Weitere Kombinationen:

Schritt 11/13

Quitte-Ingwer, Quitte-Vanille, Quitte-Zimt, Quitte-Orange-Zimt

Schritt 12/13

Tipp:

Schritt 13/13

Birnenquitten sind etwas weicher als Apfelquitten und lassen sich daher leichter verarbeiten. Letztere haben jedoch einen intensiveren Geschmack und sind für die Herstellung von Marmelade, Gelee oder Sirup, bei denen die Konsistenz keine Rolle spielt, die bessere Wahl.

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