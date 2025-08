Clafoutis ist ein traditionelles französisches Dessert, das ursprünglich aus der Region Limousin stammt. Es handelt sich um eine Art Kuchen, der normalerweise mit frischem Obst, oft Kirschen, zubereitet wird. Der Teig ähnelt dem von Pfannkuchen oder Crepes, ist jedoch etwas dicker.

Das Besondere an Clafoutis ist, dass die Früchte ganz in den Teig eingelegt werden, was bedeutet, dass sie während des Backens nicht entsteint werden. Der Kern soll dazu beitragen, den Geschmack des Desserts zu intensivieren.

Der Teig für Clafoutis besteht aus Eiern, Milch, Zucker, Mehl und manchmal auch Rahm. Wir haben das Rezept verfeinert, in dem wir Mandelmehl und Quark verwenden. Probiert dieses Rezept und überzeugt euch selber.