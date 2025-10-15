Der Apfelstrudel hat seine Wurzeln in Ungarn und gelangte zu Zeiten der Donaumonarchie nach Wien. Dort wurde er zum Klassiker und gilt heute als eines der inoffiziellen Nationalgerichte Österreichs.

Sein Geheimnis? Hauchdünner Teig, saftige Äpfel, Zimt, Zucker und manchmal Rosinen oder Nüsse – eine unwiderstehliche Kombination! Mit unserem Rezept gelingt euch der österreichische Klassiker ganz einfach.