Der Apfelstrudel hat seine Wurzeln in Ungarn und gelangte zu Zeiten der Donaumonarchie nach Wien. Dort wurde er zum Klassiker und gilt heute als eines der inoffiziellen Nationalgerichte Österreichs.
Sein Geheimnis? Hauchdünner Teig, saftige Äpfel, Zimt, Zucker und manchmal Rosinen oder Nüsse – eine unwiderstehliche Kombination! Mit unserem Rezept gelingt euch der österreichische Klassiker ganz einfach.
Alle Zutaten für den Teig mischen und mit einem Handrührgerät zu einem geschmeidigen Teig kombinieren.
Teig in Klarsichtfolie einpacken und im Kühlschrank (ca. 2 St.) ruhen lassen.
Äpfel schälen und in kleine Stücke schneiden
Semmelbrösel zu Apfelstücken geben und mit Sultaninen, Pinienkernen, Zimt-Zucker und Zitronenabrieb sowie -saft mischen. Mit den Händen gut vermengen.
Teig aus dem Kühlschrank holen und auf einer mit Mehl beschichteten Fläche ca. 3 mm dick zu einem Rechteck auswallen.
Die Apfel-Nuss-Mischung gleichmässig in die Mitte des Teiges verteilen.
Den Teig von der einen Seite her in die Mitte klappen. Teig anschliessend von der anderen Seite her überlappend in die Mitte klappen.
Geschlossenen Strudel mit Ei bestreichen.
Im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad anbacken. Danach Temperatur auf 190 Grad reduzieren und ca. 40 Minuten goldbraun backen.
Ein wenig auskühlen lassen und zum Servieren in Schnitten schneiden. Zusätzlich nach Belieben mit Puderzucker bestreuen und mit warmer Vanillesauce servieren.