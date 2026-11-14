Weihnachtszauber aus dem Norden Heidesand-Guetzli aus Norddeutschland: Back mit!

Schlichte Eleganz trifft auf unwiderstehlichen Genuss: Heidesand-Guetzli sind der Inbegriff deutscher Backkunst. Das Rezept für Heidesand-Kekse stammt ursprünglich aus Norddeutschland, genauer gesagt aus der Lüneburger Heide. Ihr Name spielt auf die sandige Textur der Kekse an, die durch viel Butter und Zucker entsteht und fast auf der Zunge zerfällt, ähnlich wie feiner Sand. Traditionell bestehen sie aus Butter, Zucker, Mehl und Vanille, manchmal sind sie auch leicht mit Zitronenschale aromatisiert.