Die Kekse gelten seit dem 19. Jahrhundert als klassisches deutsches Buttergebäck und wurden vor allem in ländlichen Haushalten der Heide hergestellt – daher ihr regionaler Name.
Butter schmelzen und braun werden lassen. Dann sofort abkühlen lassen.
Zucker und Vanillezucker zufügen. Die Mischung schaumig schlagen.
Mehl, Salz und Backpulver dazu geben. Dann unterheben und den Teig zu Rollen von 3 cm Durchmesser formen. Diese kaltstellen.
Scheiben von 1/2 cm Dicke abschneiden und auf Backpapier legen.
Im 160 °C heissen Backofen in zirka 15 Minuten gut dunkelgelb backen. Sofort vom Blech nehmen. Und ein Stück Norddeutschland geniessen!