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Weihnachtszauber aus dem Norden
Heidesand-Guetzli aus Norddeutschland: Back mit!

Schlichte Eleganz trifft auf unwiderstehlichen Genuss: Heidesand-Guetzli sind der Inbegriff deutscher Backkunst. Das Rezept für Heidesand-Kekse stammt ursprünglich aus Norddeutschland, genauer gesagt aus der Lüneburger Heide. Ihr Name spielt auf die sandige Textur der Kekse an, die durch viel Butter und Zucker entsteht und fast auf der Zunge zerfällt, ähnlich wie feiner Sand. Traditionell bestehen sie aus Butter, Zucker, Mehl und Vanille, manchmal sind sie auch leicht mit Zitronenschale aromatisiert.
Publiziert: vor 2 Minuten
|
Aktualisiert: 13.11.2026 um 13:45 Uhr
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Die Kekse gelten seit dem 19. Jahrhundert als klassisches deutsches Buttergebäck und wurden vor allem in ländlichen Haushalten der Heide hergestellt – daher ihr regionaler Name.

Foto: Getty Images
Zutaten1 Blech
Zutaten510 kcal (100 g)
Zutatenca. 30 MIn.
Zutaten15 Min.
Zutaten
250 g Butter
300 g Zucker
1 EL Vanillezucker
375 g Mehl
1 TL Backpulver
1 Prise Salz
Zubereitung
Schritt 1/5

Butter schmelzen und braun werden lassen. Dann sofort abkühlen lassen.

Schritt 2/5

Zucker und Vanillezucker zufügen. Die Mischung schaumig schlagen.

Schritt 3/5

Mehl, Salz und Backpulver dazu geben. Dann unterheben und den Teig zu Rollen von 3 cm Durchmesser formen. Diese kaltstellen.

Schritt 4/5

Scheiben von 1/2 cm Dicke abschneiden und auf Backpapier legen.

Schritt 5/5

Im 160 °C heissen Backofen in zirka 15 Minuten gut dunkelgelb backen. Sofort vom Blech nehmen. Und ein Stück Norddeutschland geniessen!

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