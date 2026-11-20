Guetzli-Zeit Aprikosen-Guetzli mit Himbeerfüllung: Einfaches Rezept

Diese fruchtigen Guetzli bringen Farbe in die Weihnachtsbäckerei! Getrocknete Aprikosen im Teig und eine feine Füllung aus Himbeerkonfitüre sorgen für besonderen Genuss. Mit ihrer leuchtend pinkroten Glasur sind sie ein echter Hingucker auf jedem Guetzliteller.