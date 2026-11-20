Zucker, Aprikosen und Orangenschalen im Cutter 1–2 Minuten möglichst fein mahlen.
Butter schaumig schlagen. Eigelb und gemahlene Zutaten darunterrühren.
Mehl und Salz dazugeben. Alles rasch zu einem Teig zusammenfügen. Mindestens 30 Minuten kühl stellen.
Backofen auf 180 °C Unter-/Oberhitze vorheizen.
Teig portionenweise auf wenig Mehl ca. 5 mm dick auswallen.
Guetzli ausstechen. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Im Ofen 10–12 Minuten hell backen. Auskühlen lassen.
Zum Fertigstellen Konfitüre glatt rühren. Auf die Hälfte der Guetzli je etwas Konfitüre geben. Die andere Hälfte der Guetzli als Deckel aufsetzen.
Für die Glasur Puderzucker mit einigen Tropfen Zitronensaft zu einer Paste rühren.
Guetzlideckel glasieren und nach Belieben garnieren. Glasur trocknen lassen.