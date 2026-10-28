Eigelb mit Zucker zusammenrühren. Vanillezucker beifügen.
QimiQ in einer separaten Schüssel glattrühren und zur Eimasse geben.
Mehl, Backpulver und gemahlene Mandeln beigeben und unterrühren.
Weisse Schokolade in feine Würfel schneiden und untermischen.
Masse in Cupcake-Formen füllen und im Ofen bei 180°C Umluft 15 Minuten backen.
Ofen danach ausschalten und Cupcakes weitere 10 Minuten im Ofen lassen.
Für das Topping wird QimiQ in einer Schüssel mit einem Schneebesen glattgerührt.
Die weisse Schokolade wird auf einem Wasserbad geschmolzen und zum QimiQ gegeben.
Danach wird der Rahm steif geschlagen und beigegeben.
Nun wird das Topping in einem Spritzsack mindestens 3 Stunden im Kühlschrank gekühlt.
Gelatine ins kalte Wasser einrühren, Zucker hinzufügen und das Ganze aufkochen.
In kleine Schälchen verteilen und nach Belieben mit der Lebensmittelfarbe färben.
Die Schälchen im Kühlschrank erkalten lassen.
Danach können die Cupcakes mit dem Topping garniert werden.
Zuerst das weisse Topping auf den Cupcakes verteilen.
In der Mitte das Auge kreieren: Einen Löffel mit Gelatine und Schoko-Chips ins Zentrum setzen.
Die Himbeer-Geele in einen Spritzsack geben und rund um die «Augen-Pupille» dekorativ verteilen.