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Monsteraugen für Grusel-Party
Ideen für Halloween-Cupcakes

Süsses Halloween-Rezept gesucht? Mit diesen gruseligen Monsteraugen wird eine Halloween-Party zum Erfolg. Diese einfachen Cupcakes mit weisser Schokolade und Himbeer-Topping sind perfekt. Mit nur 20 Minuten Arbeitszeit und 406 kcal pro Stück sind sie schnell gemacht und ein echter Hingucker!
Publiziert: vor 7 Minuten
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Foto: Getty Images
Zutaten10
Zutaten406 kcal
Zutaten20 Min + Topping 3 St.
Zutaten25 Min. Backzeit
Zutaten
1 Eigelb
125 g Zucker
1 Packung Vanillezucker
125 g QimiQ
100 g Mehl
2 TL Backpulver
50 g Mandeln, gemahlen
50 g weisse Schokolade
10 Cupcake-Formen
125 g QimiQ
50 g weisse Schokolade
125 g geschlagener Rahm
1 Päckchen Gelatinepulver
2 TL Zucker
Etwas Wasser
3 EL Himbeer-Gelee
10 Schoko-Chips
Zubereitung
Schritt 1/17

Eigelb mit Zucker zusammenrühren. Vanillezucker beifügen.

Schritt 2/17

QimiQ in einer separaten Schüssel glattrühren und zur Eimasse geben.

Schritt 3/17

Mehl, Backpulver und gemahlene Mandeln beigeben und unterrühren.

Schritt 4/17

Weisse Schokolade in feine Würfel schneiden und untermischen.

Schritt 5/17

Masse in Cupcake-Formen füllen und im Ofen bei 180°C Umluft 15 Minuten backen.

Schritt 6/17

Ofen danach ausschalten und Cupcakes weitere 10 Minuten im Ofen lassen.

Schritt 7/17

Für das Topping wird QimiQ in einer Schüssel mit einem Schneebesen glattgerührt.

Schritt 8/17

Die weisse Schokolade wird auf einem Wasserbad geschmolzen und zum QimiQ gegeben.

Schritt 9/17

Danach wird der Rahm steif geschlagen und beigegeben.

Schritt 10/17

Nun wird das Topping in einem Spritzsack mindestens 3 Stunden im Kühlschrank gekühlt.

Schritt 11/17

Gelatine ins kalte Wasser einrühren, Zucker hinzufügen und das Ganze aufkochen.

Schritt 12/17

In kleine Schälchen verteilen und nach Belieben mit der Lebensmittelfarbe färben.

Schritt 13/17

Die Schälchen im Kühlschrank erkalten lassen.

Schritt 14/17

Danach können die Cupcakes mit dem Topping garniert werden.

Schritt 15/17

Zuerst das weisse Topping auf den Cupcakes verteilen.

Schritt 16/17

In der Mitte das Auge kreieren: Einen Löffel mit Gelatine und Schoko-Chips ins Zentrum setzen.

Schritt 17/17

Die Himbeer-Geele in einen Spritzsack geben und rund um die «Augen-Pupille» dekorativ verteilen.

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