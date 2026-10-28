Monsteraugen für Grusel-Party Ideen für Halloween-Cupcakes

Süsses Halloween-Rezept gesucht? Mit diesen gruseligen Monsteraugen wird eine Halloween-Party zum Erfolg. Diese einfachen Cupcakes mit weisser Schokolade und Himbeer-Topping sind perfekt. Mit nur 20 Minuten Arbeitszeit und 406 kcal pro Stück sind sie schnell gemacht und ein echter Hingucker!