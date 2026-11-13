Backofen auf 170 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.
Eier, Zucker und Honig mit dem Handrührgerät ca. 5 Minuten auf höchster Stufe schaumig schlagen.
Lebkuchengewürz, Kakaopulver, Salz und die gemahlenen Mandeln und Haselnüsse unterrühren.
Orangen- und Zitronenschale fein dazureiben. Zitrone auspressen, Saft für den Guss beiseitestellen.
Backblech mit Backpapier auslegen. Teig hineingeben und ausstreichen. Mit Mandelscheiben bestreuen.
In der Mitte des Ofens 20 – 25 Minuten backen. Lebkuchen aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen.
Puderzucker mit 1–2 EL Zitronensaft zu einer relativ flüssigen Glasur vermischen und den lauwarmen Lebkuchen damit bestreichen.
Glasur antrocknen lassen. Lebkuchen aus der Form nehmen und auf dem Backpapier vollständig auskühlen lassen.