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Lust auf Weihnachtsguetzli?
Diese saftigen Elisenlebkuchen sind ein Genuss

Saftig, nussig und herrlich aromatisch: Elisenlebkuchen gehören zu den Klassikern der Weihnachtsbäckerei. Die feine Spezialität wird ganz ohne Mehl, dafür mit gemahlenen Mandeln, Nüssen, Zucker und Eiern zubereitet. Ein glutenfreier Genuss für die Adventszeit.
Publiziert: vor 1 Minute
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Mandeln, Nüsse und Weihnachtsduft: So einfach backst du Elisenlebkuchen selbst.
Foto: Screenshot SRF
Dessert
Zutaten20
Zutaten90 kcal
Zutaten40 Min.
Zutaten20 Min.
Zutaten
2 Eier
70 g Rohrzucker
70 g flüssiger Honig
1 EL Lebkuchengewürz
1 Prise Salz
1 TL Kakaopulver
150 g gemahlene Mandeln
100 g gemahlene Haselnüsse
1 kleine Orange
1 Zitrone
2 EL Mandelscheiben
Etwas Butter für die Form
30 g Puderzucker
Zubereitung
Schritt 1/8

Backofen auf 170 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.

Schritt 2/8

Eier, Zucker und Honig mit dem Handrührgerät ca. 5 Minuten auf höchster Stufe schaumig schlagen.

Schritt 3/8

Lebkuchengewürz, Kakaopulver, Salz und die gemahlenen Mandeln und Haselnüsse unterrühren.

Schritt 4/8

Orangen- und Zitronenschale fein dazureiben. Zitrone auspressen, Saft für den Guss beiseitestellen.

Schritt 5/8

Backblech mit Backpapier auslegen. Teig hineingeben und ausstreichen. Mit Mandelscheiben bestreuen.

Schritt 6/8

In der Mitte des Ofens 20 – 25 Minuten backen. Lebkuchen aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen.

Schritt 7/8

Puderzucker mit 1–2 EL Zitronensaft zu einer relativ flüssigen Glasur vermischen und den lauwarmen Lebkuchen damit bestreichen.

Schritt 8/8

Glasur antrocknen lassen. Lebkuchen aus der Form nehmen und auf dem Backpapier vollständig auskühlen lassen.

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