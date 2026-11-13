Lust auf Weihnachtsguetzli? Diese saftigen Elisenlebkuchen sind ein Genuss

Saftig, nussig und herrlich aromatisch: Elisenlebkuchen gehören zu den Klassikern der Weihnachtsbäckerei. Die feine Spezialität wird ganz ohne Mehl, dafür mit gemahlenen Mandeln, Nüssen, Zucker und Eiern zubereitet. Ein glutenfreier Genuss für die Adventszeit.