Rezept des Tages Maroni-Gugelhupf mit Kirsch – der perfekte Herbst-Kuchen

Egal ob Kuchen oder Cookies: Wir präsentieren die feinsten Backrezepte zum Zuhause nachbacken. Heute zeigen wir euch, wie man einen Maroni-Gugelhupf macht: Ein feiner Kuchen aus Marroniepüree mit etwas Rahm und Kirsch.