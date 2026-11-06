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Rezept des Tages
Maroni-Gugelhupf mit Kirsch – der perfekte Herbst-Kuchen

Egal ob Kuchen oder Cookies: Wir präsentieren die feinsten Backrezepte zum Zuhause nachbacken. Heute zeigen wir euch, wie man einen Maroni-Gugelhupf macht: Ein feiner Kuchen aus Marroniepüree mit etwas Rahm und Kirsch.
Publiziert: vor 6 Minuten
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Foto: Getty Images/Foodcollection
Zutaten
400 g Marronipüree (Vermicelle)
4 EL Vollrahm
3 EL Kirsch
200 g Butter
200 g Zucker
1 Prise Salz
3 Eier
300 g Mehl
1/2 Packung Backpulver
2 dl Milch
Zubereitung
Schritt 1/6

Marronipüree mit Rahm und Kirsch mixen und beiseite stellen.

Schritt 2/6

Butter, Zucker, Salz und Eier in einer separaten Schüssel schaumig rühren. Anschliessend Mehl und Backpulver dazugeben und erneut mixen. Währenddessen die Milch langsam dazugeben.

Schritt 3/6

Die Hälfte des Teiges in eine vorgefettete Gugelhupfform geben. Anschliessend die Marroni-Komponente darüber geben und mit dem Teig vermengen.

Schritt 4/6

Den Rest des Teigs in die Form geben und glattstreichen.

Schritt 5/6

Bei 180° C für 55 - 60 Minuten backen.

Schritt 6/6

Kuchen auskühlen lassen und stürzen. Puderzucker darüberstreuen und möglichst frisch servieren.

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