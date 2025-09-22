Weisswurst, Blasmusik und Trachten: Die bayerische Tradition des Oktoberfests ist schon länger bei uns angekommen, das Prosit der Gemütlichkeit wird auch hierzulande zünftig zelebriert. Die schönsten Wiesn-Orte deiner Region haben wir dir hier zusammen gestellt:

Darum gehts Oktoberfeste spriessen auch in der Schweiz allerorts aus dem Boden

Die Schweiz feiert diese Tradition mit Bier, Weisswürsten und bayerischen Trachten

Christiane Binder

Nicht nur für die Münchner ist die Oktoberfest-Zeit die «fünfte Jahreszeit», denn diese ist definitiv auch hierzulande angekommen: Masskrüge werden gestemmt, Weisswurst gezuzelt und zu Blasmusik geschunkelt. So lässt sich manch Schweizer in diesen Tagen in den weiss-blauen Himmel emportragen und freut sich über das importierte Kulturgut unseres Nachbarlandes.

Das erste Schweizer Oktoberfest fand vor fast 30 Jahren auf dem Zürcher Bauschänzli statt. Es kam, um zu bleiben - und heute hat jede Stadt, die etwas auf sich hält, ihr eigenes bayerisches Gelage.

Die bayerische Kultur hält Einzug

Auf der Woge der Oktoberfest-Seligkeit schwimmt auch der Handel. Mittlerweile führt in der Schweiz jede Lebensmittelabteilung den süssen Senf, der zur Weisswurst gehört, und wir alle wissen, dass die Münchner Traditionswurst korrekterweise «gezuzelt» wird, das heisst, aus der Pelle gesaugt. «Obazda», ein Aufstrich mit Camembert, ist genauso fester Bestandteil des Supermarkt-Sortiments wie der «Radi», der in Spiralen geschnittene Rettich. Sogar Lederhosen und Dirndl in allen Preislagen sind hierzulande inzwischen problemlos zu finden. Und da zeigt sich: Die Schweizer sind sehr affin für Trachten, insofern es um diejenigen aus Bayern geht.

Spontaner Besuch auf der Wiesn?

Die Plätze in den Schweizer Festzelten sind inzwischen genau so begehrt, wie diejenigen auf der Münchner Wiesn. Den zünftigen Abend im Voraus zu planen, und sich das Ticket bereits im Vorverkauf zu sichern, lohnt sich an den meisten Orten.

Hier die 10 schönsten Oktoberfeste der Schweiz:

1 Züri Wiesn

Das grösste Oktoberfest der Schweiz befindet sich überdacht in der grossen Halle des Zürcher Hauptbahnhofs und bietet original bayerischen Rummel mit passender Musik, von Ballermann-Hits bis Oldies ist alles dabei.

25. September bis 18. Oktober, Zürich Hauptbahnhof

Eintritt: mit Reservation oder mit Glück an der Abendkasse, Preis ab 69.90 Franken

2 Oktoberfest in Ennetbürgen

Auch am Vierwaldstättersee werden Dirndl und Lederhosn aus dem Schrank geholt: Ein Geheimtipp ist das Oktoberfest in Ennetbürgen. Für zünftiges Schunkeln sorgen verschiedenen Partybands und DJs.

26. und 27. September, Schiessstand Ennetbürgen

Eintritt: 15 Franken

3 Lozärner Oktoberfest

Bier, Obatzda, Weisswürstl und Blasmusik bringen rüüdig bayerische Gemütlichkeit in die Messehalle in Luzern. Die original Rhesis und Seppis aus Erding garantieren einen authentisch bayerischen Service.

5./6./12./13./19./20. September, Messe Luzern

Eintritt: mit Reservation, Packages ab 49 Franken pro Person

4 Calanda Oktoberfest

Auch in der Stadthalle Chur hält die bayerische Gemütlichkeit Einzug. Serviert werden Produkte der regionalen Bäckereien und Metzger – aber ganz im Zeichen des Münchner Originals. Und dass die Bündner gut feiern können, ist ja bekannt.

24. /25. Oktober, 31. Oktober/1. November, Stadthalle Chur

Eintritt: mit Reservation, mit Glück Tickets an der Abendkasse für 25 Franken.

5 Bauschänzli Oktoberfest, Zürich

Das älteste Oktoberfest der Schweiz geht traditionell in sehr schönem Ambiente auf dem Bauschänzli über die Bühne. Es ist übrigens das einzige Fest mit einem schwul-lesbischen Abend, dem Pink Monday.

9. Oktober bis 8. November, Zürich Bauschänzli

Eintritt: mit Reservation, Einzeltickets für 50 Franken mit Glück an der Abendkasse Übrigens: Wer hier im original Dirndl oder in der Lederhosn erscheint, erhält zum Eintrittspreis noch eine Mass Bier und einen Essensgutschein.

6 Oktoberfest Winterthur

Auch in Winterthur wird seit 1999 zu Haxen und Hähnchen gefeiert: Der Aussenbereich Alpengaudi bietet Barbetrieb mit Partysound, im Stadl wird schon ab 10.30 Uhr anständig zur Blaskapelle geschunkelt. Das Gute: Der Alpengaudi ist immer zugänglich, auch bei ausverkaufter Halle.

9. Oktober bis 1. November, Zeughausstrasse, Winterthur

Eintritt: mit Reservation, ab 30 Franken

7 Oktoberfest Baden

Im schönen Städtchen an der Limmat kann man das Dirndl schnüren und bayerische Spezialitäten, Bier und ein unterhaltsames Programm geniessen. Heuer geschieht das zum ersten Mal auf dem Brown Boweri Platz, der mit einem grossen Festzelt, Dirndlverleih und passender Kulinarik aufwartet.

24. Oktober bis 8. November, Brown Boweri Platz, Baden

Eintritt: mit Reservation, Einzeltickets mit Glück für 30 Franken an der Abendkasse

8 Oktoberfest Solothurn

Auch die Solothurner Madln und Buam sind wieder bereit, die Masskrüge zu heben und die fünfte Saison mit einem lauten Prosit zu eröffnen. Die Rythalle zeigt sich traditionell und auch die Musik und das Unterhaltungsprogramm passt sich dem Anlass an.

17. bis 18. und 24. bis 25. Oktober, Rythalle Solothurn

Eintritt: nur mit Reservation, Preis 4er-Tisch: ab 260 Franken

9 Oktoberfest Züri Oberland

Im Züri-Oberland wird seit 2010 auf den Bänken getanzt, mit tausenden Wiesn-Besucher zählt die Gaudi in Uster zu den grössten Oktoberfesten der Schweiz. Den Fassanstich am 3. Oktober übernimmt übrigens der Sänger Marius Bear höchstpersönlich.

3. bis 18. Oktober, Landihalle Uster, immer Freitag bis Sonntag

Eintritt: nur mit Reservation, Einzeltickets für 25 Franken an der Abendkasse

10 Oktoberfest Thun

Bayerische Spezialitäten, orginial Rhesis und Seppis aus Erding, die den Service übernehmen und das authentisch dekorierte Festzelt bringen bayerische Stimmung vor die Thuner Stockhorn Arena. Mit 1400 Plätzen im Zelt kommt ganz bestimmt gehörig Wiesnstimmung auf.

16. bis 18. und 24. bis 25. Oktober, bei der Stockhorn-Arena

Eintritt: Reservation, Einzeltickets ab 54 Franken erhältlich







