Text: David Schnapp I Fotos: Remy Steiner, Pascal Grob

«Zwiebeln würfeln und Karotten schälen muss bei mir im Kochkurs niemand», antwortet Antonio Colaianni auf die Frage, was man bei ihm lernen könne. Stattdessen geht es darum, die Grundlagen zu erarbeiten, die ein Gericht perfekt machen. Vier Gänge – Vorspeise, Pasta, Hauptgang und Dessert – bereiten die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs am 17. September in der «Cucina Colaianni» in Zürich zu.

«Ich zeige beispielsweise, wie man ein Ragù so ansetzt, dass die Röstaromen eingefangen werden. Das ist eine Frage des Timings: Löscht man im richtigen Moment ab, erhält man den vollen Geschmack, der beim Anbraten entsteht», erklärt der Starchef (15 Punkte in der Trattoria Freilager in Zürich-Altstetten).

Die «Lasagne Tricolore»

Das Ragù wird für Colaiannis Meisterstück, die «Lasagne Tricolore», verwendet. Die weiteren Gänge des Menüs, das die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs zubereiten und in der «Cucina Colaianni» geniessen dürfen: Thunfisch auf Auberginen-Focaccia, Brasato di vitello mit Steinpilzen und Taleggio-Polenta sowie Himbeeren auf Joghurtcreme mit Himbeersorbet.

Zehn Plätze am Kochkurs!

Der GaultMillau und Partner Cornèrcard machen es möglich. Zehn Plätze sind für einen exklusiven «Bella Italia»-Kochkurs bei Maestro Colaianni reserviert. Die Gewinner werden am 17. September im «Freilager» in Zürich-Altstetten gemeinsam einen Viergänger zubereiten. Und nach dem fröhlichen Lehrgang? Nachtessen beim Starchef in der «Cucina Colaianni». Zeit für Diskussionen, Fragen und natürlich auch für ein Selfie.

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