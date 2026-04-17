Auf der Suche nach dem besten Cordon bleu hat sich Reto Scherrer für den «Blick Check» mit tatkräftiger Unterstützung der Community durch die Deutschschweiz gekostet. Hier sind die Top 20 der besten Beizen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Reto Scherrer suchte das beste Cordon bleu in der Deutschschweiz.

Die Community half mit Nominierungen und Votings.

Viele Beizen wurden getestet und bewertet – daraus entstand eine Top-20-Auswahl. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eva Kunz Senior Community Editorin

Was für eine Reise! Für den «Blick Check» ist unser Reporter Reto Scherrer durch die Deutschschweiz gereist – mit der Mission, das beste Cordon bleu zu finden. Dabei erhielt er tatkräftige Unterstützung aus der «Blick»-Community. Die Beteiligung der Leserschaft war enorm, sowohl bei der Nominierung der Lieblingsrestaurants als auch bei den Votings. Reto hat sich durch zahlreiche Beizen gekostet, und die Entscheidung fiel ihm alles andere als leicht, denn alle Cordon bleus haben ihn überzeugt und hervorragend geschmeckt. Hier sind nochmals die Top-20-Beizen. Scrollt euch durch und kehrt dort ein, wo es euch hinzieht. En Guete!

Country Pub in Marthalen (ZH)

«Schön knusprig und sau geil» – der Kommentar einer Blick-Leserin sagt eigentlich schon alles! Im Country Pub in Marthalen wird gross aufgetischt: Neben dem Kassenschlager «Standard» findet sich auf der Speisekarte des passionierten Betreibers Max Mahler sogar ein XXL-Schweins-Cordon-bleu (700 Gramm!). Bei ihm kennt man sich: Die überwiegende Mehrheit seines Klientels sind Stammkunden. Je nach Grösse des Cordon bleus reichen die Preise von 25 bis 24 Franken.

Gasthof Ziegelhütte in Schaffhausen (SH)

Im Gasthof Ziegelhütte am Tor zum Schaffhauser Naherholungsgebiets Randen sind der Fantasie der Besucher kaum Grenzen gesetzt. Die Speisekarte: fünf Grössen, acht verschiedene Käsesorten, sieben Spezialfüllungen – von Pesto, Black-Angus-Wurst bis Knoblauchpaste. Daraus können sich die Gäste des Wirts Urs Hallauer ihr Traum-Cordon-bleu selbst zusammenstellen. «Einfach geil!», schreibt ein Blick-Leser, «super Bedienung, tolle Karte, frische klasse Zutaten!» Je nach Eigenkreation reichen die Preise von 28 bis 61.50 Franken.

Restaurant Ochsen in Walenstadt (SG)

«Gonzenstein» – so heisst die meistbestellte Cordon-bleu-Kreation auf der Speisekarte des Gastwirts Kurt Giger vom Restaurant Ochsen in Walenstadt. Gonzenstein heisst auch der Käse, der zwischen den Fleischschichten schmilzt. Auswählen können Gäste noch zwischen sechs weiteren Cordon bleus, die alle entweder 34 oder 35 Franken kosten. Ein kleines, aber feines Sortiment mit regionalen Zutaten. «Geile Lade, geili Lüüt, de Best Wirt, früschi Produkt us de Region», fasst eine Leserin ihren Besuch im Ochsen zusammen.

HermannsEck in Winterthur (ZH)

Auf der Speisekarte von Vera Felix, der Restaurantbesitzerin des HermannsEck in Winterthur, können die Gäste zwischen über 17 Cordon bleus auswählen. Diese sind nach Kantonen benannt – ganz nach dem Motto: Schweizer Küche mit Schweizer Zutaten. Die Cordon-bleu-Preise bewegen sich zwischen 29 und 32 Franken. «Eine Arbeiterbeiz, wie es sie heute leider fast nicht mehr gibt», beschreibt ein Leser das Restaurant im Mattenbach-Quartier, das «wohl jedem Winterthurer bekannt ist.»

Landgasthof Adler in Zuckenriet (SG)

Im «Bijou im St. Gallerland», dem Landgasthof Adler in Zuckerriet von Rosemarie und Marcel Mettler, ist das Cordon bleu das Herzstück der Menukarte. Gäste können aus 14 verschiedenen Kreationen auswählen. «Perfekte Grösse, knusprige Kruste, grosszügige Füllung – und in jedem Cordon bleu steckt eine Geheimzutat», begründet ein Blick-Leser und Fan des Restaurants seine Nomination. Bereits für 22 Franken wird man satt. 28.50 kostet die luxuriöseste Spezialität.

StadtAlp in Emmenbrücke (LU)

«Weil es immer gut gefüllt und frisch zubereitet ist», lautet die Bewertung einer Leserin zu den Cordon bleus des Restaurants StadtAlp in Emmenbrücke. Im Rahmen des aktuellen Cordon bleu Events im April sind insgesamt acht Variationen ausgelistet – «bunt, frech und exzellent geschmackvoll», wie es auf der Speisekarte steht. Die Preisspanne reicht von 38 bis 54 Franken. Dabei ist für Beizer Roger Jenni die Fleischqualität das A und O. Und sogar der Hund kommt bei einem Besuch mit einem Leckerli auf seine Kosten.

Jilge by Hager's in Ettiswil (LU)

Die Jlge in Ettiswil ist ein über 400 Jahre altes, familiengeführtes Landgasthaus, das aktuell von Vater und Sohn – Ruedi und Sandro Hager – geführt wird. Tradition trifft auf Moderne, gutbürgerliche Küche auf Kreativität. Die Panade ist hausgemacht, der Käse wird bewusst von Hand gerieben. «Fleisch vom Bierschwein mit leckerem Käse aus der Region. Das 750 Gramm Cordon bleu wird sogar in Form eines Donuts serviert, der in der Mitte mit Pommes gefüllt ist», schwärmt ein Community-Mitglied. Die Preise bewegen sich zwischen 37.50 bis 55 Franken.

Restaurant Schäfli in Intschi (UR)

Stephan Jauch, der Betreiber des Restaurants Schäfli in Intschi, legt grossen Wert auf Regionalität. Kassenschlager ist das Schweins-Cordon-bleu, gefüllt mit Bauernschicken und Alpkäse. Ein spezielles Spektakel sind die Cordon-bleu-Wochen, die von Januar bis März stattfinden. Dazu sagt ein Leser: «12 Cordon-bleu-Spezialitäten mit den typischen Zutaten von 12 Schweizer Kantonen. Alle sind originell und schmecken fantastisch.» Preislich variieren die Kreationen zwischen 27 und 39 Franken.

Is Hüttli in Meierskappel (LU)

Im Familienbetrieb Is Hüttli in Meisterkappel können die Gäste zwischen 12 Cordon-bleus wählen, mit Fleisch vom Nierstück und nach eigener Auswahl gefüllt. «Die Cordonbleu sind nie trocken – satt gefüllt, perfekt gegart und die Panade ist crunchy. Bis dato hatte ich keine besseren Cordon bleus als dort», kommt Lob eines Lesers. «Wir tun unser Bestes, dass Ihr Magen ganz schnell wieder nach unserem Cordon-bleu knurrt», schreiben das Betreiberpaar Diana und Markus Felder auf ihrer Website. Die Preisspanne bewegt sich zwischen 34 und 60 Franken.

Weisses Kreuz in Schwarzenberg (LU)

Kräuterbutter ist die Geheimzutat der Cordon bleus von Roman und Bettina Bachmann, dem Wirtepaar des Weissen Kreuz in Schwarzenberg. Die beliebteste Kreation: Flüechräie. Paniertes Schweins-Cordon-bleu, mit Kräuterbutterschaum übergossen. Zweimal pro Jahr veranstaltet das Hotel ein Cordon-bleu-Festival. «Gross und äusserst lecker», begründet ein Leser seine Nomination, «spannende Kreationen für jeden Gaumen.» Preislich variieren die panierten Fleischhappen zwischen 44 bis 46 Franken.

Restaurant Erle in Fislisbach (AG)

Im Restaurant Erle in Fislisbach bemisst man das Cordon bleu nicht zu knapp: Ganze 700 bis 800 Gramm bringen die goldbraun gebratenen Stücke auf die Waage. Das ganz bewusst und im Sinne der Betreiber Deniz und Ebru Yücel. Und auch im Sinne der Stammgäste. «Weil es nicht nur das grösste, sondern auch das beste Cordon bleu ist», lautet die Begründung eines Community-Mitglieds zur Nomination der Erle-Beiz. Für ihren Cordon-bleu-Appetit bezahlen die Gäste 41.50 bis 48.50 Franken.

Hirschen in Günsberg (SO)

Schonmal was von einem «Cordonbleumat» gehört? Dann kennst du den Hirschen in Günsberg noch nicht. Diesem Restaurant – besser gesagt den Betreibern Stephan und Zuzana Wüthrich – ist nämlich die Erfindung der Cordon-bleu-Automaten zu verdanken, die nun an Standorten wie Kirchberg oder Lengnau stehen. Noch frischer gibt es sie im Hirschen. «Beste Zutaten, perfekte Grösse, bis zur Beilage alles stimmig», kommentiert ein Leser. Auf der Speisekarte können Gäste zwischen 16 Fleisch- und einer Vegi-Variante wählen. Kostenpunkt: 30.50 bis 63.50 Franken.

Restaurant Pöstli in Kappel (SO)

Im Restaurant Pöstli in Kappel gibt es bestimmt für jeden Geschmack das Richtige: Brigitta Caggia und ihr Team bieten eine umfängliche Karte von 40 Cordon bleus an, alle hausgemacht und täglich frisch zubereitet. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich das Wunsch-Cordon-bleu zusammenzustellen – die Eigenkreation erhält dann gleich den Namen des Gasts. Auf Bestellung gibt es auch das Familien-Cordon-bleu (1.6 Kg) zu schnabulieren. Die Rezension eines Community-Mitglieds: «Grosse Auswahl, spannende Kreationen, seeehr lecker.» Die Preise starten bei 19 und reihen bis 54 Franken.

Frohsinn in Seon (AG)

Beim «Blick Check»-Gewinner, dem Restaurant Frohsinn in Seon, gehen jährlich über 20'000 Cordon bleus über den Tresen. Alle von Hand geklopft und frisch zubereitet. Wirt Roger Christen bietet 15 verschiedene Cordon-bleu-Kreationen an. Um bei ihm zu speisen, pilgern Gäste von weither. Denn gemäss eigenen Angaben haben sich seine Cordon bleus über die Kantonsgrenze und bis nach Deutschland herumgesprochen. Die von der Community nominierte und als Voting-Sieger auserkorene Beiz hat auch die Jury bestehend aus Blick-Reporter Reto Scherrer und Patti Basler am meisten überzeugt. «Jahrelang konstant unschlagbar gut», fasst es ein Leser zusammen. Die Sieger-Köstlichkeit gibt es für 39 Franken zu geniessen.

Isebähnli in Trimbach (SO)

Im Isebähnli in Triembach steht das Cordon bleu jeden Dienstag im Zentrum. Ab 18:00 Uhr serviert Tomas Kolodzej mit Küchenchef Isa Sahiti dort jede Woche das Wunsch-Cordon-bleu zum Spezialpreis. Auf der Speisekarte sticht eines ganz besonders ins Auge: Für die Mutigen gibt es das Cordon bleu am Knochen. Satt wird bestimmt jeder, denn im Isebähnli wird Wert auf grosse Portionen gelegt. «Die Cordon bleus sind hier einfach super zubereitet und schmecken immer perfekt», lobt ein Leser. Die Preise sind zwischen 29.50 und 53 Franken angesetzt.

Restaurant Tramway in Bern (BE)

Im Restaurant Tramway in Bern ist Sharing gerne gesehen. Wirte Jelena und Martin Spycher erleben immer wieder, wie Leute ein Cordon bleu bestellen und es dann zu zweit teilen. Gäste haben die Wahl zwischen vier Cordon bleus mit diversen Beilagen. Das Besondere: Neben Schwein- und Poulet-Varianten haben sie auch vegetarisches und veganes Cordon bleu zu bieten. So kann jede und jeder die Schweizer Spezialität zu einem guten Preis geniessen. Ein Leser schwärmt von «den grossen Portionen und dem authentischen Ambiente». Kostenpunkt: 15.80 bis 41.80 Franken.

Restaurant National in Herzogenbuchsee (BE)

Im Restaurant National in Herzogenbuchsee haben die Wirte Reto Mathys und Monika Fürst eine breite Auswahl von 61 Cordon bleus mit Fleisch zu bieten. Damit aber nicht genug, denn auch zehn vegetarische Sorten zieren die Speisekarte. Eine Leserin schwärmt: «Unglaubliche Auswahl. Tolles Ambiente.» Kreativität bei der Zusammenstellung ist hier eine Selbstverständlichkeit. Ein Beispiel: das Cordon bleu Thunfisch, gefüllt mit Pommes Chips, Thunfisch, Süsssauersauce, Zwiebeln und Raclettekäse. Die Preise liegen zwischen 33.90 bis 60.90 Franken.

Restaurant Bahnhof in Kallnach (BE)

Im Restaurant Bahnhof in Kallnach gibt es die Qual der Wahl. Daniel und Anouchka Sahli bieten ganze 83 verschiedene Cordon bleus an, saisonale Angebote nicht dazugezählt. Über die letzten 23 Jahre haben ihre gewaltige Speisekarte kuratiert. Alle Sorten kann man zudem in drei verschiedenen Grössen bestellen: 600 Gramm, 400 Gramm und 200 Gramm. Eine Leserin kommt aus dem Staunen nicht heraus: «Die Auswahl an Cordon bleus ist gigantisch! Wenn wir Cordon bleu essen wollen, gibt es nur diese Adresse.» Die Preise variieren zwischen 29.50 und 53.00 Franken.

Schnitzelhouse in Rüegsauschachen (BE)

Das Schnitzelhouse in Rüegsauschachen hat sich seinen Beinamen redlich verdient. Vor 21 Jahren hat Mike Naubert das damalige Restaurant Brünnli übernommen. Seither hat er so viele feine Schnitzel und Cordon bleus serviert, dass die Beiz nun ihren stolzen Titel trägt. Für einen unserer Leser passt der Name wie die Faust aufs Auge: «Perfekte Balance der einzelnen Füllungen und eine Auswahl, die das Herz jedes Cordon-bleu-Fans höher schlagen lässt.» Die Menukarte ist klein, aber fein: Sorten gibt es vier verschiedene.

Hirschen in Wilderswil (BE)

Der Gasthof Hirschen in Wilderswil ist auf mehr als eine Art tief in der Region verankert. Mithilfe eines Ortsexperten kam Besitzer André Leimgruber auf die Idee, jedes seiner neun Cordon bleus nach einem der umliegenden Merkmale der Region zu benennen. Ob beim Unspunner, dem Rothefluer, oder beim Kassenschlager Mühlener – hier kommt jede Facette zur Geltung. «Aussen herrlich knusprig, innen zart und fein, mit Käse und Schinken – simply the best!», schreibt eine Leserin. Die Kosten belaufen sich auf 32.50 bis 48.50 Franken pro Cordon bleu.

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Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»