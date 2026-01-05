Nicht alle Schweizer Bergrestaurants sind das ganze Jahr über geöffnet. Hier lohnt es sich, im Winter eine Pause zur Stärkung einzulegen und den Panoramablick zu geniessen.

Vanessa Büchel

Die Berge sind zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Am gemütlichsten Geniessen lässt es sich in einem Bergrestaurant.

Einige Restaurants begeistern ihre Gäste so sehr, dass es sie immer wieder dorthin zieht. Die Auswahl an Gaststätten in den Bergen ist riesig: darunter befinden sich Geheimtipps, Feinschmecker-Restaurants und über die Landesgrenzen hinaus bekannte Lokalitäten. Wer beim Essen Wert auf ein spektakuläres Alpenpanorama legt, sollte unter anderem diese sechs Schweizer Restaurants kennen, die auch in den Wintermonaten geöffnet haben:

1 Restaurant Findlerhof, Findeln VS

Das Restaurant Findlerhof im Weiler Findeln VS liegt oberhalb von Zermatt VS auf 2020 Metern über dem Meer. Es ist nur per Ski oder zu Fuss erreichbar und befindet sich mitten in einem Ski- und Wandergebiet. Entweder gelangt man über Sunnegga VS oder Winkelmatten VS dorthin. Eine atemberaubende Aussicht auf das Matterhorn erwartet die Gäste dort. Die Speisekarte ist vielseitig und beinhaltet sowohl traditionelle Gerichte, als auch internationale Küche – es gibt zum Beispiel ein veganes Rotes Curry.

Bis zum 19. April 2026 ist das Restaurant Findlerhof in der Wintersaison täglich geöffnet.

2 Panoramarestaurant Gemmi Lodge 2350, Leukerbad VS

Die Gemmi Lodge 2350 ist ein Hotel samt Panoramarestaurant und Spa in Leukerbad VS, das am bequemsten mit der hoteleigenen Gemmibahn erreicht wird. Schon von der Bahn aus hat man einen tollen Blick auf Mischabelgruppe, Monte Rosa, Weisshorn und Matterhorn. Im 2350 Meter hoch gelegenen Restaurant werden zahlreiche Gerichte aus der Region sowie ein wechselndes Tagesmenü angeboten. Auch eine umfangreiche Weinkarte ist vorhanden, sodass sich zu jeder Speise der passende Wein findet. Sowohl draussen auf der Terrasse, als auch aus dem Innenraum heraus hat man eine einmalige Aussicht auf die Berge.

Warme Küche gibt es im Panoramarestaurant Gemmi Lodge 2350 in der Wintersaison von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Nach 15.30 Uhr werden weiterhin Röstis und Suppen serviert.

3 Panoramarestaurant Muottas Muragl, Samedan GR

Im Romantik Hotel Muottas Muragl in Samedan GR befindet sich ein Panoramarestaurant, das einen malerischen Ausblick auf die umliegende Bergwelt bietet. Mit der Standseilbahn Muottas Muragl ist es schnell zu erreichen. Im Restaurant erwarten einen auf 2456 Metern Höhe traditionelle Gerichte mit einer Prise Exotik, die aus saisonalen und regionalen Zutaten kreiert werden. Alle Pasta-Sorten werden dort von Hand zubereitet. Das Angebot an Speisen und Getränken ist gross und so kommen Feinschmeckerinnen und Feinschmecker in den Bergen auf ihre Kosten. Von der Sonnenterrasse aus blickt man auf das Oberengadiner Seenplateau.

Die Panoramaterrasse ist in der Wintersaison vom 20. Dezember 2025 bis zum 6. April 2026 täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet.

4 Wasserngrat Bergrestaurant, Gstaad BE

Einen wunderschönen Ausblick auf 1920 Metern über dem Meer bietet das Wasserngrat Bergrestaurant in Gstaad BE, das auch als Eventlocation gebucht werden kann. Ausser im Stübli können Gäste dort auch auf der Sonnenterrasse verweilen und die Landschaft geniessen. Auf der Menükarte stehen Gerichte aus regionalen Produkten, sowie zahlreiche Weine und vieles mehr. Mit der Wasserngrat Bahn gelangt man in rund sieben Minuten von der Talstation hoch zum Berghaus.

Das Wasserngrat Bergrestaurant hat vom 19. Dezember 2025 bis zum 15. März 2026 in der Wintersaison täglich von 9 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet.

5 Panoramarestaurant Alpen Tower, Hasliberg BE

Das Restaurant Alpen Tower thront auf 2250 Metern über dem Meer über dem Haslital BE. Es herrscht dort Selbstbedienung. Die Speisekarte bietet etwas für kleine und grosse Gäste, auch viele vegetarische Gerichte werden angeboten. Bei einer spektakulären 360-Grad-Panoramasicht kann man im Alpen Tower die Hochalpen bewundern und sich stärken. Mit den Bergbahnen Meiringen-Hasliberg ist das Restaurant bequem zu erreichen.

Das Panoramarestaurant Alpen Tower ist in der Wintersaison vom 20. Dezember 2025 bis zum 29. März 2026 geöffnet.



6 Bergwirtschaft Zur Alpgschwänd, Hergiswil NW

Mit der Alpgschwänd Panoramabahn gelangt man in sieben Minuten hinauf zur Bergwirtschaft Zur Alpgeschwänd, die über Hergiswil NW auf rund 1200 Metern am Pilatus gelegen ist. Von dort aus bietet sich den Gästen ein grossartiges Blick auf die Alpen und den Vierwaldstättersee. Innenräume, ein rustikaler Wintergarten und eine Terrasse sind vorhanden. Wer länger dort bleiben und die lokalen Gerichte geniessen möchte, kann Übernachtungen in der Pension buchen.

Von November bis April sind in der Wintersaison am Montag und Dienstag Ruhetage in der Bergwirtschaft Zur Alpgschwänd. Warme Küche gibt es dort von Mittwoch bis Sonntag ab 11.30 Uhr bis spätestens 20.30 Uhr, sonntags bis 18 Uhr.





