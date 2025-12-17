Wie wäre es mit einem luftigen Tiramisu? Das Rezept ist einfach und schnell, doch ganz oft gelingt dieses Dessert trotzdem nicht. Damit euch Tiramisu wie beim Lieblingsitaliener gelingt, müsst ihr ein paar Dinge beachten.

Sarah Riberzani

Steht noch keine Nachspeise auf deiner Speisekarte heute Abend? Dann ist es bestimmt eine gute Entscheidung, ein Tiramisu zu machen. Nicht nur in Italien erfreut sich der Dessert-Klassiker grosser Beliebtheit. Auch hierzulande lieben wir es. Denn Tiramisu lässt sich wunderbar anrichten und bereitet darum keinen grossen Stress in der Küche. Damit die Süssspeise schön luftig wird, haben wir Ihnen ein paar Tricks.

Die 4 grössten Fehler beim Zubereiten von Tiramisu

Fehler 1: Zu flüssige Creme

Damit das Tiramisu euren Erwartungen gerecht wird, darf die Creme nicht zu flüssig sein. Dies kann passieren, wenn die Mascarpone zu lange und zu intensiv aufgeschlagen wird. Dadurch gerinnt und zerläuft die Creme. Die Sahne hingegen sollte man schön lange aufschlagen – damit dein Tiramisu genug Festigkeit erhält, muss die Sahne nämlich steif sein.

Fehler 2: Falsche Zuckermenge

Auf die Menge kommts an: Durch zu viel Zucker kommen die anderen Aromen nicht mehr zur Geltung. Zu wenig Zucker sorgt hingegen dafür, dass das Tiramisu bitter und fad wird. Die Zuckerdosis sollte anhand der Löffelbiskuits ausgewählt werden. Wenn diese bereits eine leichte Zuckerschicht haben, kannst du getrost weniger Zucker verwenden.

Fehler 3: Feuchte Löffelbiskuits verwenden

Wenn die Löffelbiskuits bei der Zubereitung zu feucht werden, wird das Tiramisu matschig. Damit dies nicht passiert, sollten man den Kaffee vor dem Eintauchen erst abkühlen lassen. Wenn die Temperatur des Kaffees gesunken ist, können die Biskuits beträufelt werden. Wenn ihr zu viel Flüssigkeit darüber gebt, werden die Löffelbiskuits zu weich.

Fehler 4: falsche Lagerung

Bei Zimmertemperatur kann Tiramisu nur einige Stunden aufbewahrt werden. Idealerweise deckt man das Dessert mit Alufolie ab und stellt es in den Kühlschrank. Bis zu drei Tagen kann das Tiramisu so aufbewahrt werden. Wenn es nicht innerhalb von drei Tagen verzehrt werden kann, bietet sich auch die Möglichkeit an, es einzufrieren. So bleibt der Dessert-Klassiker sogar bis zu drei Monate haltbar.

Diese 7 Fehler muss man beim Guetzlibacken vermeiden Guetsli schmecken Jung und Alt, und schon die Zubereitung macht Spass. Hin und wieder kommt es beim Backen allerdings zu Missgeschicken, die man leicht verhindern kann. Guetsli schmecken Jung und Alt, und schon die Zubereitung macht Spass. Hin und wieder kommt es beim Backen allerdings zu Missgeschicken, die man leicht verhindern kann. Zum Artikel Mehr



