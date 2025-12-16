Diese traditionelle italienische Nachspeise ist weltbekannt. Tiramisu mögen alle, kein Wunder, dass sich zwei italienische Regionen darum streiten, wer es erfunden hat. Zucker, Ei, Mascarpone und Espresso – aus diesen Zutaten soll Norma Pielli, die Besitzerin eines Hotels in der Ortschaft Tolmezzo in der norditalienischen Region Friaul-Julisch in Venetien in den 1950er Jahren eine Süssspeise kreiert haben. Auf Italienisch bedeutet der Name: sich hochziehen – «tirare sù».

Die zweite Legende: Ende der 1960er Jahre soll der Konditor Roberto «Loly» Linguanotto in einem Restaurant in der Stadt Treviso bei Venedig die gleiche Speise erfunden haben. Weil das Gericht so lecker sei, dass man davon quasi magisch angezogen werde, nannten sie es im Dialekt der Region Venetien «Tiramesù». Später soll daraus Tiramisu geworden sein.

Uns ist es egal, wers erfunden hat. Das Tiramisu soll einfach nur gut schmecken. Deswegen haben wir für euch das klassische Rezept vorreitet. Das Tiramisù besteht aus abwechselnden Schichten von Löffelbiskuits und einer Creme aus Mascarpone, Eigelb und Zucker. Hier gehts zum Rezept.