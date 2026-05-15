Es ist die Erdbeer-Hochsaison in der Schweiz. Erdbeeren gehören bei uns zu den beliebtesten Obstgewächsen. Damit die roten Früchte länger frisch bleiben, muss man einiges beachten.

Dana Liechti

Heimische Erdbeeren eignen sich besonders gut für fruchtige Desserts, weil sie aromatisch und vitaminreich sind. Verführerisch, rot und süss, gerade jetzt schmecken sie am besten. In der Regel beginnt die Saison für heimische Erdbeeren Anfang bis Mitte Mai. Die Haupterntezeit ist dann im Juni und Juli.

Erdbeeren richtig lagern, damit sie frisch bleiben

Man muss einige Dinge beachten, damit die roten Früchte möglichst lange frisch bleiben. Richtig gelagert, kann man Erdbeeren drei bis maximal fünf Tage im Kühlschrank aufbewahren. Hier sind die wichtigsten Tipps:

Gleich nach dem Einkauf, achtet darauf, dass ihr die roten Beeren vorsichtig nach Hause transportiert. Sie sind empfindlich und bekommen schnell Druckstellen. Zu Hause die Früchte sofort aussortieren: schimmlige Erdbeeren entfernen, und auch die Früchte mit Druckstellen am besten schnell verzehren. Die Früchte muss man ungewaschen in den Kühlschrank stellen, sonst verlieren sie Aroma. Und vor dem Essen wäscht man Erdbeere nicht unter fliessendem Wasser, am besten legt ihr diese in eine Schale mit kaltem Wasser. Danach in einem Sieb abtropfen lassen und erst kurz vor dem Verzehr den Stiel und die Kelchblätter herausschneiden. Früchte können auch problemlos eingefroren werden. Nach dem Auftauen kann man sie für Smoothies, Erdbeer-Sauce oder Konfitüre verwenden. Frische Erdbeeren bleiben länger in Form, wenn sie kühl und luftig gelagert werden. Dafür ist besonders gut das Gemüsefach des Kühlschranks geeignet. Bewahrt Erdbeeren nicht im Plastikschälchen auf, sondern legt sie auf einen Teller mit Küchenpapier. Je weniger Erdbeeren übereinanderliegen, desto besser. Wenn ihr spätestens nach drei Tagen nicht alle Früchte gegessen habt, könnt ihr diese auch kurz einkochen oder eine leckere Erdbeermarmelade machen.

Kalorienarm und vitaminreich

100 Gramm Erdbeeren schlagen mit wenig Kalorien zu Buche. Dafür steckt viel Vitamin C drin – sogar mehr als in einer Zitrone. Zudem enthalten die gelben Kernchen auf der Beere wertvolle Mineralstoffe wie Eisen, Magnesium und Kalzium. Der fruchtige Snack schmeckt nicht nur gut, sondern er hilft auch dabei, die Pfunde purzeln zu lassen. Wer sich jetzt fragt, wie denn nun eine Erdbeer-Diät funktioniert, kann es hier erfahren.

Dank ihrer roten Farbe kann man Erdbeeren aber auch als schmucken Farbtupfer auf dem Teller einsetzen. Zudem lassen sie sich mit erstaunlich vielen anderen Produkten kombinieren und zu kreativen Speisen verarbeiten. So reicht es allein schon, etwas schwarzen Pfeffer aus der Mühle über die frischen Beeren zu geben: Das verstärkt ihren Geschmack und verleiht ihnen eine fruchtig-scharfe Würze.

Wie gesund sind Erdbeeren?



100 g Kalorien 35 kcal Kohlenhydrate 8 g Zucker 4.9 g Kalzium 16 mg Magnesium 13 mg Kalium 153 mg Eisen 0.4 mg Vitamin C 60 mg

Drei Fakten zu Erdbeeren

21'000 Tonnen Erdbeeren essen wir jährlich: Das macht etwa 2,2 Kilo pro Kopf. Auf 512 Hektaren werden die roten Früchtchen in der Schweiz angebaut. Damit sind aber nur etwa ein Drittel des Konsums gedeckt. Zwei Drittel der Erdbeeren werden, meistens vor der hiesigen Saison, aus dem Ausland importiert.

35 Kalorien pro 100 g haben die Früchte: Die beliebteste Beere in der Schweiz ist nicht nur lecker, sondern auch kalorienarm. Und gut für die Gesundheit. Isst man an einem schönen Sommertag 200 Gramm Erdbeeren, hat man den täglichen Bedarf an Vitamin C und einem Viertel der empfohlenen Folsäure gedeckt.

1712 erreichten die ersten Früchte Europa: Der französische Seeoffizier Fraisier brachte die Erdbeeren von einer Südamerika-Reise mit nach Hause. Dem Seefahrer haben die Früchte ihren französischen Namen, fraise, zu verdanken. Zuvor kannte man im europäischen Raum nur die kleinere, weniger saftige Wald-Erdbeere.