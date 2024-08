Viele lieben es, beim Grillieren oder am Lagerfeuer an einem Ast selbst gemachtes Schlangenbrot zu backen. Das weckt Kindheitserinnerungen. Ein Vergnügen für Klein und Gross!

1/11 Schlangenbrot weckt Kindheitserinnerungen und ist bei Klein und Gross beliebt. Die Zubereitung des Hefeteigs ist sehr einfach.

Schlangenbrot wird üblicherweise aus Hefeteig gemacht. Dieser wird nach dem Ruhen und Aufgehen in etwa zwei Zentimeter dicken Streifen um einen Ast gewickelt und über Flammen gebacken.

Wer schon öfters solches Brot gemacht hat, der hat vielleicht ein eigenes Rezept entwickelt. Sogar fertiges Schlangenbrot aus dem Supermarkt gibt es, das bereits um einen Stock gewickelt ist. Manche verwenden auch einfach Fertig-Pizzateig dafür. Das Grundrezept ist einfach, selber machen lohnt sich!

Teig für Schlangenbrot Zutaten 400 g Weissmehl

2 TL Backpulver

1 Pack Hefe

2 TL Salz

2,5 dl Wasser

Kräuter-Schlangenbrot

Eine der beliebtesten Varianten von Schlangenbrot: ein mit Kräutern verfeinerter Teig. Nach Belieben kann man experimentieren und das Grundrezept nach eigenem Geschmack verfeinern. Am besten verwendet man dafür frische Kräuter wie Rosmarin, Thymian, Petersilie, Oregano oder Majoran. Beim Backen wird ein herrliches Aroma freigesetzt, das nicht nur duftet, sondern das Brot auch zu einem besonderen Geschmackserlebnis macht.

Deftige Zutaten

Wer es gerne herzhaft mag, kann den Teig mit klein geschnittenem Speck, Schinken oder etwas geriebenem Käse und Gewürzen verfeinern. So wird das Schlangenbrot ohne viel Aufwand zu einer deftigen Speise.

Mediterranes Schlangenbrot

Eine weitere köstliche Abwandlung des Grundrezepts ist mediterranes Schlangenbrot: Klein geschnittene, getrocknete Tomaten, geviertelte Oliven und Kräuter sorgen für einen wahren Genuss!

Süsse oder schokoladige Varianten

Auch als Süssspeise eignet sich das Schlangenbrot. Man kann es zum Beispiel mit Mus oder Marmelade geniessen. Mischt man dem Rezept einfach etwas Puderzucker und/oder Zimt unter, wird es zu einem süsslichen Brot. Für Schokoladen-Fans können Schoggi-Stückchen direkt in den Teig hinzugegeben oder erst kurz vor dem Anbringen an den Ast in die Teigstreifen eingerollt werden. So erhält man nach dem Backen ein Brot mit flüssigem Schokoladenkern. Der Kreativität sind fast keine Grenzen gesetzt!

Teig mitnehmen und richtig aufbewahren

Schlangenbrot ist ein Klassiker, ganz egal, ob daheim im Garten oder am Lagerfeuer. Ist der Teig fertig zubereitet, muss er mindestens eine Stunde bei Raumtemperatur ruhen. Soll dieser mit auf eine Wanderung oder einen Ausflug, wird er am besten in einem grossen Frischhaltebeutel transportiert. Während des Transports kann der Hefeteig darin noch aufgehen.

Hat man zu viel Teig gemacht oder möchte man ihn auf Vorrat im Haus haben, kann frisch zubereiteter Hefeteig direkt nach dem Kneten im Tiefkühlfach bis zu sechs Monaten haltbar bleiben. Im Kühlschrank kann man ihn etwa für 24 Stunden aufbewahren und am nächsten Tag verwenden.

