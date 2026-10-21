Carbonara, Lasagne oder Bolognese? Keines dieser beliebten Gerichte schafft es an die Spitze des Pasta-Rankings von Taste Atlas. Den ersten Platz belegt eine Spezialität aus dem Piemont, bei der eine besonders kostbare Zutat den Unterschied macht.

Gemäss Taste Atlas: Das sind die 20 besten Pastagerichte der Welt

Gemäss Taste Atlas: Das sind die 20 besten Pastagerichte der Welt

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Pasta gehört zu den grossen Lieblingen der italienischen Küche. Doch welches Gericht schmeckt am besten? Das Kulinarikportal Taste Atlas hat traditionelle Pastaspezialitäten bewertet. Das Ergebnis überrascht: Nicht Carbonara oder Lasagne liegen vorne, sondern eine feine Eierpasta mit weissem Trüffel. Die Top 20 zeigen, wie vielfältig und unschlagbar die italienische Nudelwelt ist, denn nur gerade ein Gericht stammt nicht aus unserem südlichen Nachbarland.

Die Top 10 der besten Pastagerichte

Vorneweg schon mal gesagt: Taste Atlas führt die Trüffelpasta auf Platz eins, obwohl vier Gerichte die gleiche angezeigte Bewertung von 4,5 Punkten erreichen. Die Rangfolge ergibt sich also nicht allein aus der angezeigten Bewertung. Taste Atlas kann bei gleichen Punktzahlen weitere Kriterien für die Reihenfolge berücksichtigen.

1. Tajarin al tartufo bianco d'Alba, Piemont (4,5 Punkte)

Wenige Zutaten, grosser Genuss: Die feinen, von Hand hergestellten Eiernudeln werden mit Butter, Pfeffer und frisch gehobeltem weissem Trüffel aus der Gegend um Alba serviert. Wer mag, ergänzt etwas Parmigiano. Der Trüffel sorgt für das intensive Aroma und macht das Gericht zu einer besonders edlen Spezialität.

2. Pasta 'ncasciata, Sizilien (4,5 Punkte)

Dieser herzhafte Ofenklassiker ist das Gegenteil der feinen Trüffelpasta. Penne oder Rigatoni werden mit Tomatensauce oder Fleischragout, gebratenen Auberginen, Käse und Béchamelsauce vermischt und im Ofen gebacken. Die Kruste wird goldbraun, während das Innere saftig bleibt. Ein Gericht für alle, die es reichhaltig mögen.

3. Pappardelle al cinghiale, Toskana (4,5 Punkte)

Breite Bandnudeln treffen auf ein kräftiges Ragout aus Wildschwein. Das Fleisch schmort langsam mit Tomaten und Rotwein, bis es zart ist und der Sauce sein intensives Aroma verleiht. Frische Petersilie und etwas Parmigiano runden den Klassiker ab, der besonders an kühleren Tagen beliebt ist.

4. Sugo alla Genovese, Neapel (4,5 Punkte)

Der Name täuscht: Diese Sauce stammt nicht aus Genua, sondern aus Neapel. Rind- oder Kalbfleisch wird mit grossen Mengen Zwiebeln, Karotten und Sellerie stundenlang geschmort. Weisswein oder Bouillon können den Geschmack zusätzlich vertiefen. Serviert wird die sämige Sauce traditionell mit Pasta wie Ziti oder Rigatoni.

5. Bigoli con l'anatra, Venetien (4,4 Punkte)

Die dicken Eiernudeln aus der Gegend um Vicenza passen hervorragend zu einem würzigen Entenragout. Zwiebeln, Karotten, Sellerie, Salbei und Weisswein sorgen für Aroma. Zum Schluss kommt frisch geriebener Parmigiano darüber. Die herzhafte Spezialität gilt als besonders passend für kalte Wintertage.

6. Lasagne alla parmigiana, Emilia-Romagna (4,4 Punkte)

Hier treffen zwei italienische Klassiker aufeinander: Lasagne und Auberginen-Parmigiana. Zwischen die Lasagneblätter kommen gebratene Auberginen, Tomatensauce, Mozzarella, Basilikum und geriebener Käse. Im Ofen gebacken, entsteht ein saftiges Gericht mit goldbrauner Käsekruste.

7. Tagliatelle al ragù alla Bolognese, Bologna (4,4 Punkte)

Spaghetti Bolognese kennt fast jeder. In Bologna wird das berühmte Fleischragout jedoch traditionell mit Tagliatelle serviert. Die breiten Eiernudeln nehmen die langsam gekochte Sauce aus Fleisch und Tomaten gut auf. Das Ragout ist entscheidend: Selbst in Bologna hat jede Trattoria ihre eigene Variante.

8. Linguine allo scoglio, Süditalien (4,4 Punkte)

Diese Pasta bringt den Geschmack des Meeres auf den Teller. Linguine werden mit Meeresfrüchten und Schalentieren wie Muscheln und Garnelen kombiniert. Die Zutaten variieren je nach Saison und Fang. Besonders wichtig ist die Frische, denn sie prägt den Geschmack dieses süditalienischen Klassikers.

9. Agnolotti del plin, Piemont (4,4 Punkte)

Die kleinen gefüllten Teigtaschen werden traditionell mit Fleisch gefüllt, etwa mit Kalb, Schwein oder Kaninchen. Der Name «plin» bedeutet im piemontesischen Dialekt «Zwicken» und beschreibt die Bewegung, mit der die Teigtaschen verschlossen werden. Serviert werden sie etwa mit Butter und Salbei oder mit kräftigem Bratensud.

10. Carbonara, Rom (4,3 Punkte)

Der römische Klassiker schafft es immerhin in die Top Ten. Traditionell kommen Spaghetti, Guanciale, Eigelb, Pecorino Romano und Pfeffer hinein. Rahm gehört nicht ins Original: Die cremige Konsistenz entsteht durch Ei, Käse, Nudelwasser und das Fett des Specks. Über den Ursprung der Carbonara gibt es verschiedene Theorien.

Diese Klassiker schaffen es ebenfalls in die Top 20

Auf Rang elf folgt die Lasagne alla Bolognese, gefolgt von Pasta alla gricia mit Guanciale und Pecorino. Platz 13 belegen Trofie al pesto aus Ligurien, deren gedrehte Nudeln besonders gut zur frischen Basilikumsauce passen. Eine Überraschung ist Rang 14: Die griechische Astakomakaronada von der Insel Skyros wird mit Hummer zubereitet.

Die Plätze 15 bis 18 gehen an weitere italienische Spezialitäten: Agnolotti, gefüllte Teigtaschen aus dem Piemont, Spaghetti aglio olio e peperoncino mit Knoblauch, Olivenöl und Chili, die würzige Amatriciana mit Tomaten und Guanciale sowie Culurgionis d’Ogliastra, kunstvoll verschlossene Teigtaschen aus Sardinien. Auf den Rängen 19 und 20 folgen Tagliatelle alla boscaiola, meist mit Pilzen, sowie Linguine all'astice mit Hummer.

Italien dominiert das Ranking

Wen wundert es bei der Pasta: 19 der 20 Gerichte stammen aus Italien. Nur die griechische Hummerpasta durchbricht die Dominanz. Das Ranking zeigt, wie unterschiedlich Pasta schmecken kann: von einfachen Kombinationen mit Knoblauch und Olivenöl bis zu stundenlang geschmorten Saucen und luxuriösen Trüffelgerichten.